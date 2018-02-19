Türkiye'de kişi başı start-up yatırımı 1.3 dolar seviyesinde

19 Şubat 2018

Dünya Melek Yatırım Forumu'nun (WBAF) açılışında konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, geleneksel finansal kuruluşların, yüksek risk taşıdıkları için start-up ya da erken aşama şirketlerini finanse etmek konusunda isteksiz olduklarını söyledi ve şöyle devam etti:

"İş melekleri, girişimcilik ve finans arasındaki boşluğu kapatmak için bir katalizör olarak ortaya çıkmakta, teknik ve finansal yardım sağlamanın yanı sıra uygun maliyetlerle pek çok problemi bir arada çözecek bir reçete sunmaktadır. Melek yatırımcılar aynı zamanda, yatırım yaptıkları ve ortak oldukları firmalara danışmanlık da yaparak değer yaratmaktadırlar. Bugün yalnızca ABD'de toplam melek yatırım miktarı yaklaşık 21 milyar dolara ulaştı. Apple ve Google gibi tanınmış birçok küresel şirket, en az bir kez melek sermayesi imkanını kullanarak işlerini genişletmişlerdir"

Elvan, melek yatırımcıların başarısının güçlü bir düzenleme altyapısının varlığına bağlı olduğunu, bu kapsamda fikri mülkiyet hakları, sağlam yasal bir çerçeve ve güçlü bir kurumsal baz gerektiğini, bunların aynı zamanda sağlıklı bir yatırım ekosisteminin vazgeçilmez koşulları olduğunu vurguladı.

Elvan, "Melek yatırımcılar için yasal düzenlemeleri 2013 yılında hayata geçirdik. Bu sistemle kamudan lisans alan yatırımcıların yaptıkları yatırımın yüzde 75’i vergiden düşürülmektedir. Yatırım yapılan girişimin son 5 yıl içinde kamudan destek alması durumunda ise bu oran yüzde 100’e yükselmektedir" diye konuştu.

Kişi başı start-up yatırımları 1,3 dolar

Melek yatırımların son yıllarda Türkiye'de hızla geliştiğine dikkati çeken Elvan, melek yatırımcılara verilen lisansların dağılımına bakıldığında, İstanbul'un yüzde 79 ile birinci sırada yer aldığını, geçen yıl melek yatırım, girişim sermayesi ve özel sermaye yatırımlarının toplamda 177 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını söyledi.

Türkiye'de özellikle, start-up'lara yapılan yatırımların Batı Avrupa ülkelerine kıyasla hala düşük olduğunu belirten Elvan, "Kişi başı start-up'lara yapılan yatırımlar Türkiye'de 1,3 dolarken, Avrupa Birliği'nde ilk 10 ekonomisinde en düşük paya sahip olan İspanya'da ise 12,7 dolar" dedi.

Kitle fonlaması ve risk sermayesi girişimi hakkında da bilgi veren Elvan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz senenin aralık ayında kitle fonlaması ile ilgili mevzuat yürürlüğe girdi. Kitle fonlaması, tek başına kayda değer bir etki yaratamayacak çok sayıda yatırımcının ufak meblağlar ile bir girişimi internet siteleri üzerinden fonlamasına veya bağış yapmasına imkan tanıyan yeni nesil bir finansman aracıdır. Gündemimizde ayrıca Risk Sermayesi Girişimi de bulunmaktadır. Girişim sermayesi ihtiyacı olan işletmeleri ortaya çıkarmak ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetler üretmek için bu uygulamayı kalkınma ajanslarımızın da iş birliğiyle ulusal ve bölgesel düzeyde uygulamayı planlıyoruz"

Kaynak: AA