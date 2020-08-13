Türkiye’de kitap pazarı, 8,8 milyar TL büyüklüğe ulaştı

13 Ağustos 2020

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’nu (YAYFED) verilerine göre, 2019 yılında Türkiye yayıncılık perakende pazarı büyüklüğü önceki yıla göre yüzde 27 artış ile 8 milyar 852 milyon TL büyüklüğe ulaştı.

Türkiye’de geçen yıl toplam 577 milyon 48 bin 957 kitap basılırken, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) verilerine göre ise Türkiye bu sayı ile dünya sıralamasında en çok kitap basılan altıncı ülke konumunu korudu. Kişi başına düşen kitap sayısı ise 6,9’a geriledi. Bu sayı 2017’de 7,76, 2018’de ise 7,08 olarak hesaplanmıştı.

“Ülkede erişilebilen kitap çeşitliliği çok az”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kitap Jet kurucusu Salih Gürel, e-ticaret sitelerinin okuyucuları kısıtlı sayıdaki kitap çeşitliliğine mahkum ettiğini savundu. Her sene çok sayıda yeni kitabın çıktığına işaret ededen Gürel, "Milyonlarla ifade edilen adetleri ve yüzbinlerle ifade edilen kitap çeşitliliğini tek başına hiçbir e-ticaret sitesi stoklayamaz. Bu durum da aynı tür eserlerin yüksek komisyonlar nedeniyle pahalı olarak okuyuculara sunulmasına neden oluyor. Bu noktadan hareketle kitap sektörünün Türkiye’deki en büyük kitap platformunu kurduk. Kurduğumuz platformda bütün yayınevleri ve yazarlar yer alıyor. Yayınevi, yazar ve kırtasiyelere ücretsiz mağaza hizmeti sağlayarak hem alıcıyı hep de satıcıyı ilk elden buluşturup daha ucuz ve hızlı kitap ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

"Kitapsevere daha ucuz kitap, yayıncıya daha fazla gelir imkanı"

Kitaplarda kâr marjının düşük olduğunu ve e-ticaret platformlarında yayıncıların yüksek komisyon oranları ödemek zorunda kaldığını belirten Salih Gürel, bu yüzden satış olsa dahi satıcıların yeterli oranda kâr elde edemediklerini söyledi.

Kitap Jet olarak ücretsiz sanal mağaza ve düşük komisyon ile aracıların değil sadece kitapçıların yer aldığı bir platform oluşturduklarını aktaran Gürel, "Bu sayede kitabevi ve yayıncılar daha fazla kazanç sağlarken kitapsever de çok daha uygun fiyata kitap sahibi olabilecek. Üstelik mevcut e-ticaret sitelerinde gördükleri kitap çeşitliliğinin 10 katına ulaşabilecek. Ayrıca kitap doğrudan ilgili kitapçının rafından çıkarak kitapsevere ulaştığı için tüketiciye çok daha hızlı bir e-ticaret deneyimi sunmuş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.