Türkiye'de kurulu elektrik gücünün yüzde 54’ü yenilenebilir enerjiden

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından organize edilen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin 2022 (TÜREK 2022) açılışında, sektöre dair bilgi verdi.

Son dönemde dünyanın gündeminde bulunan iklim krizi ve siyasi krizlerin enerji rotasını temiz enerjiye yönelttiğini belirten Tarcan, şöyle konuştu: "Enerjide dönüşüm hızının arttığını görüyoruz. Bu çerçevede yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği uygulamaları dünyada yaşanan enerji krizinden bir çıkış yolu olarak görülmektedir. Dünya yenilenebilir enerji kurulu gücünün 2022'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstereceği tahmin ediliyor. Yenilenebilir enerji kurulu gücü içinde yüzde 27 paya sahip rüzgar enerjisi, büyüyen enerji sektörünün temiz ve sürdürülebilir enerjiye dönüşmesinde çok kritik bir rol üstlenmiştir. Ülkemizin büyüyen ekonomisine paralel enerji ihtiyacı da her gün artmaktadır. Yıllık yüzde 4 tüketim artışı buna paralel olarak da üretim artışı söz konusu. Kurulu gücün yaklaşık yüzde 54'ü yenilenebilir enerji santrallerinden oluşuyor. Üretim olarak bakıldığında yüzde 44'ünü yenilenebilir enerji santrallerinden sağlıyoruz. Dünya payının ortalaması ise yüzde 26 seviyesinde."