Türkiye'de lityum iyon pil yatırımlarını destekliyoruz

İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Varank, enerji endüstrisinin büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğini vurguladı. Özellikle otomobillerin elektrifikasyonuyla enerji sektöründe çok ciddi bir dönüşüm yaşandığını belirten Varank, "Lityum iyon piller de bu dönüşümde çok önemli oyuncular. Türkiye'de lityum iyon piller açısından yatırımları destekliyoruz. ASPİLSAN'ın bu yatırımını da teşviklerimiz ile desteklemiştik. Türkiye'nin otomobili Togg, Farasis ile beraber Türkiye'de otomobile dönük bir pil yatırımı için kolları sıvadı. Yine global Ford firması, Türkiye'de bir pil yatırımı yapacağını açıkladı. Bunun yanında farklı firmalarımız depolama teknolojilerine dönük şu anda Türkiye'de yatırımlar yapıyorlar. Pil endüstrisinde de depolama teknolojilerinde de Türkiye'yi biz önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.