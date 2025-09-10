Türkiye’de motosiklet patlaması! 3 yıllık satış son 30 yılın toplamından daha fazla

Türkiye'de bireysel ulaşımda motosikletlerin payı giderek artarken, son yıllarda özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğu, düşük yakıt tüketimi, kolay park imkanı ve zaman tasarrufu sağlaması motosiklet kullanımını artıran başlıca nedenler arasında öne çıkıyor.

Özellikle genç nüfus ve şehir içi ulaşımda pratik çözümler arayan vatandaşlar motosiklete yöneliyor. Kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte hem sıfır hem de ikinci el pazarında da hareketlilik gözleniyor.

30 yılın rekoru

MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, son üç yılda 3 milyon motosiklet satıldığını kaydederek, bunun son 30 yılın toplamından daha fazla olduğunu söyledi.

Öztürk, "Yaklaşık 2,5 milyon yeni kullanıcı motosikletle hayatında ilk kez tanıştı. 2015'te büyük uğraşlarımız ile yeni çıkarılan kanunlarla belli segmentteki motosikletlere ulaşmayı kolaylaştırdık. 50 cc ve 4 kW altındaki elektrikli araçların B sınıf ehliyetle hemen kullanılması, zorunlu trafik sigortası ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) de olmaması bu araçların tercih edilmesini sağladı. Bu sınıftaki araçların pazar payı yüzde 61 gibi çok yüksek oranda. Son üç yıldaki motosiklet satışlarının artışını sadece otomobil fiyatlarındaki yükseliş ve kurye taşımacılığının yaygınlaşması ile açıklamak eksik olur. Toplumun ulaşım alışkanlıkları, şehirleşme, trafik yoğunluğu, yakıt fiyatları ve hatta yaşam tarzındaki değişimler gibi birçok etken bu trendi şekillendiriyor." şeklinde konuştu.

"7 ayda 526 bin 956 motosiklet satıldı"

Remzi Öztürk, 2025'in 7 ayında 526 bin 956 motosiklet satıldığının bilgisini paylaşarak, 0-250 cc aralığındaki motosikletlerin pazar payının yüzde 67, 250 cc üstündeki motosikletlerin yüzde 4 ve elektrikli motosikletlerin pazar payının ise yüzde 30 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Öztürk, motosiklet sektöründe yaşanan yüzde 24,2'lik küçülmeye rağmen üç tekerlekli araçların dikkat çekici bir büyüme yakaladığını anlatarak, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 51'lik bir büyüme gösteren bu segmentteki araçlar, B sınıfı ehliyetle direk kullanılabilmekte, zorunlu trafik sigortası ve MTV'den muaftır. Artan maliyetler ve ulaşımda sadeleşme arayışı, kullanıcıları en kolay erişebilecekleri araçlara yönlendiriyor. Üç tekerlekli araçlar, bu talebi karşılayan en pratik ve avantajlı alternatif olarak öne çıkıyor. İthalatı zorlaştırılan üç tekerlekli araçlar yüzde 100 yerli üretime döndü. Ülke istihdamı için güzel bir gelişme olmuşken bu ürünlere temmuzda getirilen yüzde 15 ÖTV artışı yatırım yapan üreticileri de zor durumda bıraktı. Bu konularda daha dikkatli olunması gerekmekte." diye konuştu.

Öztürk, ikinci el satışlarına da değinerek, ikinci el piyasasında 2025'in 7 ayında 651 bin 785 aracın ikinci elde satıldığını belirtti.

Ürün stoklarının yeterli olması ve pazardaki daralmadan dolayı ikinci el ürünlere talebin azaldığını aktaran Öztürk, ikinci el satışlarında daha çok global markaların araçlarının talep gördüğünü ve satılan araçların yüzde 85'ini 6 markanın oluşturduğunu sözlerine ekledi.