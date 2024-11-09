Türkiye’de ne kadar petrol üretiliyor? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin petrol üretimine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de petrol üretiminin 110 bin varilin üzerine çıktığına dikkat çeken Bayraktar, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlarken gaz üretiminden Nijer'de 2025'te ilk kez yapılacak altın üretimine, Somali projesinden abone destek programına pek çok konuda değerlendirmede bulundu ve bilgi verdi.

Tarihimizde bir ilk...

"Biz Türkiye olarak Somali'ye çok büyük bir proje için açık denizde arama projesi için gidiyoruz. . Tarihimizde ilk kez kendi gemilerimizle bu faaliyeti başka ülkelerde yapıyor olacağız. Oruç Reis gemi olarak da Türk tersanelerinde yapılmış bir gemi. Somali'de bu faaliyetlerimize başlamış olduk. Orada devletimizin tüm ilgili kurumlarıyla yaptığımız çalışmalar çok değerli. Somali denizlerindeki aramamızın özünde petrol var. İlk etapta sismik yapıyoruz. Oruç Reis çok gelişmiş, aldığı veriyi gemide işleme yapabilecek bir gemi. 6-7 ay veri toplama süreci olacak, bunlar değerlendirilip sondaj aşamasına geçilmesini ümit ediyoruz."

2025 yılında Nijer'de ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz

"Türkiye'de petrol üretimi 110 bin varilin üzerine çıkmış durumda. Farklı coğrafyalarda petrol üretiyoruz. Daha büyük miktarda üretimi Şahdeniz projesiyle yapıyoruz. Kuzey Afrika'dan başlayarak Afrika'nın tümünde bu anlamda da oranın kalkınması petrol üretiminin eski günlerine dönmesi için somut sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Yakında bununla ilgili gelişmeleri paylaşırız. Njier, Sudan, Somali'de petrol, doğal gaz ve madenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Nijer'de 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız. Şu anda farklı sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor."

Günlük gaz üretimi hacmi: 8 milyon metreküp

"Karadeniz gazı 2020 yılında denizlerde yapılmış en büyük keşif... Bugün 2.8 milyon hanenin doğal gazı kendi gazımız olarak üretiliyor. 8 milyon metreküp gaz üretiyoruz, 20 milyon hanemiz var, 3 milyonu kendi gazımızı kullanır hale gelmiş durumda. İlk fazda üretimimiz 9-10 milyon metreküpe çıkması gerekiyor. Yıllık 3,5 milyar metreküplük üretimi ifade eder. Singapur'dan gelen gemi ikinci faz ilave 10 milyon metreküplük getirecek. Şu anda deniz tabanındaki derinlikte kuyu başlarından gazı karaya taşıyoruz, karada işlemden geçiriyoruz. Gemiyle deniz tabanından deniz yüzeyine alıp karaya göndereceğiz ve direkt şebekeye bağlayacağız."

4,1 milyon aboneyi ilgilendiren destek programı

"Çok büyük bir destek programımız var. Bakanlık eliyle yürüttüğümüz program 4,1 milyon aboneyi ilgilendiriyor. Bakanlığın belli kriterleri var; bir evde 3 kişi yaşıyorsa, evde gelir asgari ücretin 3'te 2'sinden azsa elektrik tüketiminin 100 kw'ya kadar olan kısmını biz karşılıyoruz. 240 kw/s'a kadar bedel 240 kw/s geçilirse yüzde 50 olarak artırılarak yansıtılıyor. Böyle bir noktadan baktığımızda aylık 200 kw/s tüketiminiz varsa sizin ödeyeceğiniz fatura 450 lira civarında. Biz elektrik sisteminde bahsettiğimiz destek anlamında baktığımızda hiçbir değişiklik olmazsa 500 milyar liralık elektrik yükünü alıyoruz. 40 milyon abonemiz var. 10 milyonu Aile Bakanlığı'nın üzerinden yürüttüğümüz destek programı var. Diğer grubun içinde de tüketimi 2 katından fazla olan var. Bunlara diyoruz ki, sizin bu desteklenen grubun içinde yer almanıza gerek yok, siz elektriğin gerçek maliyeti neyse bu maliyeti karşılayın diyeceğimiz döneme gireceğiz. Bu oran yüzde 3, yüzde 97'yi ilgilendiren bir durum değil. Ciddi bir adaletsizlik var."