Türkiye'de ortalama ücret artış oranı yüzde 41,2'e yükseldi

Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Mercer Türkiye'nin gerçekleştirdiği 'Ücret Artış Trendleri Ara Anketi'nin Ocak ayı sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre; 2022 yılı için ortalama ücret artış oranı yüzde 41,2'e yükseldi. En yüksek ücret zammının gerçekleşeceği sektör otomotiv olarak dikkat çekiyor.

Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Mercer Türkiye, açıklanan 2021 resmi enflasyon rakamları sonrasında gerçekleştirdiği Ücret Artış Trendleri Ara Anketi'nin Ocak ayına yönelik sonuçlarını açıkladı. 399'u yabancı, 200'ü yerli olmak üzere toplam 599 firmanın katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre; 2021 resmi yıllık enflasyon rakamları sonrasında şirketlerin 2022 yılı için ücret artış beklentisi ortalama yüzde 41,2'lere ulaştı. Yabancı sermayeli firmalarda bu oran yüzde 42,1 iken, yerli firmalarda ise yüzde 39,9 olarak gözüküyor.

En yüksek ücret artışına sahip sektörler otomotiv, maden & metal, kimya, lojistik, teknoloji, perakende ve üretim sektörleri ortalamanın üzerinde ücret artışlarıyla dikkat çekerken, en yüksek ücret zammı otomotiv ana sanayi ve yan sanayi sektörlerinde gerçekleşecek. Bu bilgilere ek olarak, sektörlerden bağımsız olarak, şirketler teknoloji departmanlarında yer alan çalışanların ücret artış oranı şirket genelinin 20-25 puan üzerinde konumlandırarak dijital rollerdeki yetenek kaybını minimize etmeye çalışıyor.

Ücret artış dönemleri Ocak ayına kaydı

Ankete katılan firmaların yüzde 73,3 ile yılda bir kez ücret artışı gerçekleştireceğini belirtiyor. Yılda bir kez ücret artışı gerçekleştiren firmaların yüzde 66'sı ise bu artışı Ocak ayında yapacağını söylüyor. Firmaların yüzde 15'i Nisan ayında, yüzde 9'u ise Mart ayında ücret artışını gerçekleştireceğini belirtiyor. Anketin sonuçlarına göre; geçtiğimiz yıllara oranla yılda 2 kere ücret artışı yapma eğilimi olan şirketlerin sayısının arttığı görülüyor. Yılda 2 kez ücret artışı gerçekleştireceğini belirten firmaların oranı ise yüzde 20,4'a ulaştı. Bu firmaların yüzde 37'si Ocak ve Nisan aylarında, yüzde 27'si ise Ocak ve Temmuz aylarında, yüzde 10'u ise Ocak ve Mart aylarında ücret artışını gerçekleştireceğine dikkat çekiyor.

2021 yılında gerçekleşen zam oranı yüzde 21,7

2021 yılında yabancı sermayeli firmalar yüzde 19,9 oranında, yerli sermayeli firmalar ise yüzde 25,3 oranında ücret artışı gerçekleştirdi. Toplamda gerçekleşen ücret artışı oranı ise yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. Mavi yaka çalışanlar yüzde 22,8 ücret artışı alırken, uzman pozisyonlarında yüzde 20,9 oranında zam artışı oldu. Yönetim pozisyonlarında yüzde 20,3 olarak gerçekleşirken, üst yönetim pozisyonlarında ise yüzde 20,3'lük bir artış oldu. Maden & metal, otomotiv, enerji, teknoloji, üretim ve hizmet sektörleri en yüksek oranlara ulaşan sektörler oldu. Firmaların yüzde 33,2'si 2021 yılı için ek ücret artışı gerçekleştirdi. Yüzde 12,2'si tek seferlik ödeme yaparken, firmaların yüzde 51,6'sı ek ücret artışı gerçekleştirmedi. Firmalar yüzde 10,8 oranında bir ek ücret artışına giderken, tek seferlik ödeme gerçekleştiren firmalar ise yıllık baz ücret üzerinden yüzde 12,8'lik bir ödeme yaptı.