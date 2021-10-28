Türkiye’de otomotiv satışları ilk 9 ayda yüzde 14,5 artış kaydetti

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 yılı Ocak-Eylül dönemine ait otomotiv satışlarını paylaştı. Buna göre AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv pazarı 2021 Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2, otomobil pazarı yüzde 25,2, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,7 azaldı.

Böylece Avrupa otomotiv pazarı 2021 Eylül ayında toplam 1 milyon 527 bin adetten 1 milyon 157 bin 202 adede, otomobil pazarı 1 milyon 300 bin 103 adetten 972 bin 723 adede, hafif ticari araç pazarı ise 195 bin 143 adetten 155 bin 482 adede geriledi.

Otomotiv pazarı yüzde 8,9 büyüdü

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9, otomobil pazarı yüzde 6,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 27,4 arttı.

Böylece otomotiv pazarı 10 milyon 64 bin 411 adetten 10 milyon 958 bin 805 adede, otomobil pazarı 8 milyon 567 bin 789 adetten 9 milyon 161 bin 918 adede, hafif ticari araç pazarı ise 1 milyon 261 bin 664 adetten 1 milyon 515 bin 83 adede yükseldi.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6’ncı, yüzde 11,9 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6’ncı, yüzde 17,9 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında ise 5’inci oldu.

İzlanda, en fazla gelişme gösteren pazar oldu

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2021 Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yaşanan ülkeler sırasıyla yüzde 46,6 ile Litvanya, yüzde 34,9 ile İngiltere ve yüzde 30,5 ile İtalya oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 13,6 ile İzlanda, yüzde 10,3 ile Norveç ve yüzde 7,5 ile Estonya oldu.



AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 4 ile Belçika, yüzde 1,3 ile Hollanda ve yüzde 0,1 ile Almanya oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 37,9 ile Yunanistan, yüzde 32,7 ile İzlanda ve yüzde 30,9 ile Estonya oldu.