Türkiye’de riskin adı ‘döviz kuru’, küreselde ‘siber saldırı’

Bu yıl Türkiye’deki 30. yılını “30 Yıla Değer” mottosuyla kutla­yan Aon, iş dünyasının gün­demindeki en önemli riskle­ri ortaya koyan 2025 Küresel Risk Yönetimi Araştırma­sı’nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye dâhil 63 ülkeden 2 bin 941 iş lideriyle gerçek­leştirilen araştırmanın so­nuçlarına göre, küresel çapta en büyük tehdit, siber saldı­rı ve veri ihlali olarak belir­lenirken, bunu iş durması ve ekonomik durgunluk takip etti. Türkiye’de ise ilk sıra­da döviz kuru hareketleri yer alırken, artan rekabet ikin­ci, ekonomik durgunluk ise üçüncü sırayı aldı.

Ekonomik durgunluk zarar veriyor

Araştırmaya göre, dünya genelinde şirketlerin en bü­yük zararı yüzde 53,7 ile eko­nomik durgunluktan kaynak­lanırken, Türkiye’de şirket­lere en fazla zarar veren risk yüzde 73,3 ile döviz kuru ha­reketleri oldu. Aon 2025 Kü­resel Risk Yönetimi Araştır­ması iş dünyası liderlerinin hâlihazırda gündemlerin­de bulunan en büyük 10 ris­ki ortaya koyarken gelecek­teki risklere de ışık tutuyor. Katılımcılar 2028 yılı tah­minlerinde yine siber saldı­rı ve veri ihlalini birinci sı­rada görürken, yapay zekâ­nın 21 sıra yükselerek 8. en büyük risk haline geleceğini öngörüyor. Yine katılımcıla­rın değerlendirmesine göre, 2028 yılında iklim değişikliği ilk kez ilk 10 risk arasına gi­recek ve 9. en büyük risk ola­cak. Katılımcılar jeopolitik dalgalanmaların etkisinin süreceğini ve 9. sıradan 5. sı­raya çıkacağını da öngörüyor. Aon Türkiye Eş-CEO’su Sel­da Oknas Tanbay, “Bu yıl Tür­kiye verilerini ilk kez küresel raporla birlikte değerlendir­me fırsatı bulduk. Her ülke­nin politik ve ekonomik di­namikleri farklılaşabiliyor. Bizim sonuçlarımızda ekono­mik ve politik risklerin daha üst sıralarda yer alması, şir­ketlerin günlük operasyonla­rında bu belirsizliklerle daha yoğun şekilde karşı karşıya kalmasından kaynaklanıyor. Bu tablo, riskleri sadece tes­pit etmenin yeterli olmadı­ğını; risk sermayesi ve insan sermayesinin doğru yönetil­mesinin de artık stratejik bir zorunluluk haline geldiğini gösteriyor” dedi. Aon Türkiye Eş-CEO’su Ferhan Özay ise “Türkiye’de önümüzdeki üç yılın en kritik riskleri arasın­da artan rekabet ve politik dalgalanmalar öne çıkıyor. Ekonomik göstergelerdeki gelişmelerin, yüksek faiz ve maliye politikaları ile birlikte şirketler için yeni bir maliyet riski oluşturduğu görülüyor” diye konuştu.