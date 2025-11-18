Google Haberler

Türkiye’de riskin adı ‘döviz kuru’, küreselde ‘siber saldırı’

Aon Türkiye 30. Yıl Risk Zirvesi’nde ‘2025 Küresel Risk Yönetimi Araştırması'nın sonuçları paylaşıldı. Türkiye'deki şirketler için en büyük risk döviz kuru hareketleri olurken, küresel çapta ilk sırada olan siber saldırı ve veri ihlali riski Türkiye'de dokuzuncu sırada yer buldu.

Bu yıl Türkiye’deki 30. yılını “30 Yıla Değer” mottosuyla kutla­yan Aon, iş dünyasının gün­demindeki en önemli riskle­ri ortaya koyan 2025 Küresel Risk Yönetimi Araştırma­sı’nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye dâhil 63 ülkeden 2 bin 941 iş lideriyle gerçek­leştirilen araştırmanın so­nuçlarına göre, küresel çapta en büyük tehdit, siber saldı­rı ve veri ihlali olarak belir­lenirken, bunu iş durması ve ekonomik durgunluk takip etti. Türkiye’de ise ilk sıra­da döviz kuru hareketleri yer alırken, artan rekabet ikin­ci, ekonomik durgunluk ise üçüncü sırayı aldı.

Ekonomik durgunluk zarar veriyor

Araştırmaya göre, dünya genelinde şirketlerin en bü­yük zararı yüzde 53,7 ile eko­nomik durgunluktan kaynak­lanırken, Türkiye’de şirket­lere en fazla zarar veren risk yüzde 73,3 ile döviz kuru ha­reketleri oldu. Aon 2025 Kü­resel Risk Yönetimi Araştır­ması iş dünyası liderlerinin hâlihazırda gündemlerin­de bulunan en büyük 10 ris­ki ortaya koyarken gelecek­teki risklere de ışık tutuyor. Katılımcılar 2028 yılı tah­minlerinde yine siber saldı­rı ve veri ihlalini birinci sı­rada görürken, yapay zekâ­nın 21 sıra yükselerek 8. en büyük risk haline geleceğini öngörüyor. Yine katılımcıla­rın değerlendirmesine göre, 2028 yılında iklim değişikliği ilk kez ilk 10 risk arasına gi­recek ve 9. en büyük risk ola­cak. Katılımcılar jeopolitik dalgalanmaların etkisinin süreceğini ve 9. sıradan 5. sı­raya çıkacağını da öngörüyor. Aon Türkiye Eş-CEO’su Sel­da Oknas Tanbay, “Bu yıl Tür­kiye verilerini ilk kez küresel raporla birlikte değerlendir­me fırsatı bulduk. Her ülke­nin politik ve ekonomik di­namikleri farklılaşabiliyor. Bizim sonuçlarımızda ekono­mik ve politik risklerin daha üst sıralarda yer alması, şir­ketlerin günlük operasyonla­rında bu belirsizliklerle daha yoğun şekilde karşı karşıya kalmasından kaynaklanıyor. Bu tablo, riskleri sadece tes­pit etmenin yeterli olmadı­ğını; risk sermayesi ve insan sermayesinin doğru yönetil­mesinin de artık stratejik bir zorunluluk haline geldiğini gösteriyor” dedi. Aon Türkiye Eş-CEO’su Ferhan Özay ise “Türkiye’de önümüzdeki üç yılın en kritik riskleri arasın­da artan rekabet ve politik dalgalanmalar öne çıkıyor. Ekonomik göstergelerdeki gelişmelerin, yüksek faiz ve maliye politikaları ile birlikte şirketler için yeni bir maliyet riski oluşturduğu görülüyor” diye konuştu.

