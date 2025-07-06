Türkiye'de şap hastalığıyla mücadele için seferberlik başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de ortaya çıkan SAT-1 tipi şap hastalığının yayılımını engellemek için seferberlik başlattı.

Bakanlık, ilk etapta SAT-1 şap hastalığının yayılımını engellemek için 4,5 milyon doz aşı üretti. Bir yandan aşı üretim faaliyetleri tam kapasite devam ederken, bir yandan da aşıların sahadaki dağıtımı yapılıyor. Hastalığın görüldüğü yerler ve komşu ilçelerde aşılar veterinerler tarafından ücretsiz uygulanıyor.

Hastalığın yayılımını engellemek için tedbiren kapatılan hayvan pazarlarının da salgının seyrine göre adım adım açılması bekleniyor.

SAT-1 ilk olarak Hakkari'de görüldü

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, şap hastalığının 4 ay önce Avrupa'da başladığını bildirdi. Türkiye'de özellikle doğu illerinde sınırdan hayvan geçişleri olduğuna işaret eden Tunç, ülkede hastalığın ilk olarak Hakkari'de görüldüğünü, hayvan pazarlarının açık olması ve nakillerin devam etmesiyle ülke geneline yayılmaya başladığını ifade etti.

21 günde aşılama ile bağışıklık savaşı

Talepleri doğrultusunda hayvan pazarlarının kapatıldığını belirten Tunç, "Bu sayede hayvan nakilleri de engellenmiş oldu ve hastalığın yayılmasının önüne geçildi. Bu tamamen üreticinin menfaatine olan bir durum. 21 gün içerisinde hayvanlara ikinci aşı yapılınca bağışıklık kazandırılmış olacak" dedi.

"Piyasada et sıkıntısı yok"

Pazarların kapalı olmasının kırmızı et piyasasını olumsuz etkilemediğini bildiren Tunç, "Fiyatlarda düşüş var, piyasada et sıkıntısı yok. Üreticilerimiz ve vatandaşlarımız endişe etmesin" diye konuştu.

Hastalığın hayvanlarda ateş, kilo ve süt kaybına neden olduğunu belirten Tunç, bu durumun önüne geçmek için çalışmalar yürütüldüğünü haftalık 1 milyon dozdan fazla aşı üretildiğini söyledi.

"Şap hastalığı döl verimi kayıplarına da neden olmaktadır"

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan da damızlık hayvan yetiştiricilerinin, yaygın bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduğunu belirterek, "Et ve süt veriminin sonradan tolere edilemeyecek şekilde düşmesine neden olan şap hastalığı, aynı zamanda döl verimi kayıplarına da neden olmaktadır" ifadesini kullandı.

Kurbanlık hayvan hareketleriyle yayılan hastalığın damızlık ineklere ve düvelere de bulaşarak verim kaybına neden olmasından endişe ettiklerine dikkati çeken Özcan, "'Anası olmayanın danası da olmaz' felsefesiyle damızlık hayvanlarımızın sağlıklı kalması hepimizin temennisidir" değerlendirmesinde bulundu.