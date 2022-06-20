  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'de satın alma gücü AB’nin yüzde 36 altında
Takip Et

Türkiye'de satın alma gücü AB’nin yüzde 36 altında

Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 64 olarak tespit edildi. Böylece Türkiye, ortalaması 100 olan 27 Avrupa Birliği ülkesinin yüzde 36 altında kaldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin geçici Satınalma Gücü Paritesi (SGP) verilerini açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değerinin 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 64 oldu ve AB ortalamasının yüzde 36 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.

Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 277 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 32 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg, AB ortalamasının yüzde 177 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 68 altında değere sahip oldu.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 71

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 71 oldu ve AB ortalamasının yüzde 29 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 146 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2021 yılı geçici sonuçlarına göre 35 olarak belirlendi. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 35 euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Ülkelerin SGP'ye göre 2021 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

Ülkeler

2021

Lüksemburg

277

İrlanda

220

Norveç

163

İsviçre

159

Danimarka

134

Hollanda

132

İsveç

124

Belçika

121

Avusturya

120

Almanya

119

İzlanda

119

Finlandiya

113

Euro Bölgesi 19

105

Fransa

105

Malta

99

İtalya

95

Çekya

91

Slovenya

90

Litvanya

88

Güney Kıbrıs

88

Estonya

87

İspanya

84

Polonya

77

Macaristan

76

Portekiz

74

Romanya

73

Letonya

71

Hırvatistan

70

Slovakya

68

Yunanistan

65

Türkiye

64

Bulgaristan

55

Karadağ

47

Sırbistan

44

Kuzey Makedonya

42

Bosna-Hersek

33

Arnavutluk

32

 