Türkiye'de sisteme giren doğal gaz oranı arttı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden elde edilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıl yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının etkisiyle elektrik tüketiminde ve ihraç edilen doğal gaz miktarında artış yaşandı. Bu durum, doğal gaz talebinin yükselmesine neden oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye’de sisteme verilen doğal gaz miktarı 56 milyar 390 milyon 412 bin metreküp olarak belirlendi. 2023 yılında bu rakam 51 milyar 477 milyon 297 bin metreküp olarak kaydedilmişti. Türkiye’de doğal gaz ihracatı yapılması nedeniyle, toplam tüketimle sisteme giren gaz miktarı arasında yaklaşık yüzde 5’lik bir fark oluşabiliyor.

En yüksek gaz girişi aralık ayında gerçekleşti

Geçen yıl Türkiye’ye en fazla doğal gaz girişi aralık ayında oldu ve bu miktar yaklaşık 7 milyar 600 milyon metreküp olarak ölçüldü. Buna karşılık, en düşük doğal gaz girişi ise haziran ayında yaklaşık 2 milyar 671 milyon 560 bin metreküple kayıtlara geçti.

Sisteme gaz girişinin en yoğun olduğu tarih, 11 Kasım 2024 olup bu gün 285 milyon 244 bin 582 metreküp doğal gaz sisteme verildi. En düşük gaz girişi ise 18 Haziran 2024 tarihinde 51 milyon 289 bin 884 metreküp olarak kaydedildi.

2024, LNG anlaşmalarında önemli bir yıl oldu

Türkiye, son yıllarda doğal gaz ihracatı ve ithalatında kaynak çeşitliliğini artırma yönünde önemli adımlar atarken, 2024 yılı LNG tedarikinde yeni anlaşmalarla öne çıktı. Son 20 yılda inşa edilen LNG tesisleri ve Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) ile boru gazının yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik kapasitesini artıran Türkiye, geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 milyar metreküp LNG tedarikini kapsayan anlaşmalar imzaladı.

Bu kapsamda, BOTAŞ 2023 yılında 4 farklı şirketle LNG tedarikine yönelik anlaşmalar yaptı. Ocak 2023’te Umman ile imzalanan anlaşma doğrultusunda, 2025-2035 yılları arasında yıllık 1 milyon tona kadar (yaklaşık 1,40 milyar metreküp) LNG ithal edilecek. Mayıs 2024’te ExxonMobil ile varılan Mutabakat Muhtırası’na göre, şirket Türkiye’ye yıllık 2,5 milyon tona kadar (yaklaşık 3,45 milyar metreküp) LNG sağlayabilecek.

Ayrıca, BOTAŞ’ın Shell ile 2 Eylül 2024’te ve TotalEnergies ile 18 Eylül 2024’te imzaladığı anlaşmalara göre, 2027’den itibaren 10 yıl boyunca LNG tedarik edilecek. Shell ile yapılan anlaşma kapsamında yıllık 4 milyar metreküp, TotalEnergies ile yapılan anlaşma kapsamında ise yıllık 1,6 milyar metreküp doğal gaz tedariki planlanıyor. Bu gazın bir kısmı ABD’deki üretim terminallerinden dolum yapılarak teslim alınacak, bir kısmı ise Türkiye veya Avrupa terminallerine teslim edilecek.

Bu anlaşmalar kapsamında, toplamda yaklaşık 100 milyar metreküplük doğal gaz temini öngörülüyor. LNG altyapısına ek olarak Türkiye, boru hatları aracılığıyla da Rusya, Azerbaycan ve İran’dan doğal gaz tedarik ediyor. Rusya’dan TürkAkım hattı üzerinden yıllık 31,5 milyar metreküp, Mavi Akım hattından ise 16 milyar metreküp gaz alma kapasitesine sahip.

Azerbaycan’dan gelen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) yıllık 16 milyar metreküp kapasiteye sahipken, İran-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı’nın yıllık kapasitesi 10 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.