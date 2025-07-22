Türkiye’de son 20 yılda kiracıların oranı yüzde 28’e yükseldi

Yaz mevsimi ve okulların tatile girmesiyle birlikte binlerce kiracının taşınma göçü başladı. Son verilere göre, geçtiğimiz ay ortalama konut metrekare fiyatı 39 bin 738 TL oldurken ortalama kiralar ise 20 bin TL’ye ulaştı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul ve Muğla’da ortalama 30 bin TL olan kiralar, Ankara ve İzmir’de 25 bin TL oldu. Konut fiyatlarındaki artış kiracı oranının da yükselmesine neden olurken, Türkiye yüzde 28,2’lik kiracı oranıyla Avrupa'da zirveye tırmanmaya başladı.

Türkiye kiracı oranı en yüksek 6. ülke

Eurostat tarafından paylaşılan verilere göre Avrupa’da kiracı oranı en yüksek ülke yüzde 52,3 ile İsviçre olurken, İsviçre'yi yüzde 46,8 ile Almanya izledi. Üçüncü sırada yüzde 38,9 kiracı oranı ile Danimarka yer aldı. İsveç yüzde 34,6 ile dördüncü, Avusturya yüzde 30,7 ile beşinci, Türkiye ise yüzde 28.2'ye yükselen kiracı oranı ile altıncı sırada yer aldı. Listesinin devamında sırasıyla Lüksemburg yüzde 28,2, Yunanistan yüzde 23,0, Malta yüzde 21,0 oranıyla dikkat çekti.

Kiracı oranı en düşük ülke Sırbistan

Yine Eurostat verilerine göre Avrupa’da kiracı oranı en düşük ülkeler ise şunlar oldu:

Sırbistan yüzde 2,5

Litvanya yüzde 2,9

Karadağ yüzde 3,3

Slovakya yüzde 4,1

Macaristan yüzde 4,2

Polonya yüzde 4,8

Hollanda yüzde 5,3

Letonya yüzde 6,1

Slovenya yüzde 6,8

Estonya yüzde 8,1

İsviçre, Almanya, Avusturya gibi yüksek gelirli ülkelerde konut sahipliği oranının düşük olduğu gözlemlenirken, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan gibi düşük gelirli ülkelerde ise konut sahipliği oranının yüksekliği dikkat çekti.

Türkiye’de kiracıların oranı yüzde 23’den yüzde 28’e yükseldi

Türkiye’de son 20 yılda kiracıların oranı yüzde 23’den yüzde 28’e yükselirken konut sahipliği oranı ise yüzde 61’den yüzde 56’ya geriledi.