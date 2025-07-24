Türkiye'de son 6 ayda işçi sayısı artarken sendikalı işçi sayısı düştü!

Türkiye'de son 6 ayda işçi sayısı artarken, sendikalılaşma oranı düşüş gösterdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sendikalı sayısı düştü

Buna göre, Türkiye genelinde işçi sayısı 2025 yılı Ocak ayındaki 16 milyon 864 bin 733'ten Temmuz ayında 17 milyon 326 bin 143'e çıkarken, sendikalı işçi sayısı 2 milyon 524 bin 547'den 2 milyon 429 bin 427'ye indi.

Sendikalı işçi sayısında düşüşe paralel olarak sendikalılık oranı da aşağı geldi. Bu yılın Ocak ayında yüzde 114,97 olan sendikalılaşma oranı yüzde 14,02'ye geriledi.

En çok üyesi olan sendikalar

Türk Metal 284 bin 541 ile en fazla üyeye sahip sendika oldu; ancak üye kaybederek bir önceki dönemdeki 293 bin 829'un altında kaldı.

Hizmet-İş'in üye sayısı 280 bin 769'den 263 bin 999'a indi ve ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sıradaki Öz Sağlık-İş üye sayısını 224 bin 289 olarak korudu.