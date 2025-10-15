Türkiye’de startuplara 9 ayda 475 milyon dolarlık yatırım

Türkiye girişimcilik ekosistemi, 2025’in ilk dokuz ayında 240 yatırım turunda toplam 475 milyon dolarlık yatırım aldı.

StartupCentrum tarafından hazırlanan Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’na göre, fintek sektörü yatırım hacmi açısından zirveye yerleşti.

Ocak-eylül döneminde işlem sayısı bakımından sağlık ve biyoteknoloji, oyun, fintek ile üretim ve malzeme teknolojileri öne çıktı. Yatırım hacmi açısından ise 197,9 milyon dolarla fintek, 149,8 milyon dolarla oyun, 12,4 milyon dolarla üretim ve malzeme teknolojileri ilk üçte yer aldı.

Yapay zekâ girişimleri yükselişte

Yapay zekâ odaklı girişimler, Türkiye’deki startup ekosisteminde her zamankinden daha güçlü bir konuma ulaştı.

Toplam yatırım işlemleri içinde yapay zekâ girişimlerinin payı son 5 yılda artarak yüzde 17,7’ye çıktı.

Uzmanlara göre, önümüzdeki dönemde yapay zekâ; fintekten sağlık çözümlerine, oyun sektöründen üretim teknolojilerine kadar birçok alanda inovasyonun temel motoru olmaya devam edecek.

Yatırımlar Anadolu’ya yayılıyor

Yılın 9 ayında yatırım adedi, önceki yıla göre düşse de toplam yatırım tutarı yüksek seviyesini korudu. Yapılan yatırımların 106’sı TÜBİTAK-BİGG, 11’i kitle fonlaması kapsamında gerçekleşti.

TÜBİTAK-BİGG yatırımları 2,42 milyon dolar, kitle fonlama yatırımları ise 1,66 milyon dolar olarak kaydedildi.

Coğrafi dağılımda İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üçte yer alırken, Kocaeli özellikle kamu destekleriyle dikkat çekici bir çıkış yakaladı.

Aynı dönemde 65 yabancı yatırımcı kurum Türkiye’de yatırım yaptı. Yabancı fonların çoğu, erken aşama yerine olgunlaşmış ve ölçeklenebilir girişimlere yöneldi.

Barış Özistek: Temel odak yapay zekâya döndü

Boğaziçi Ventures CEO’su Barış Özistek, Türkiye girişim ekosisteminin EMEA bölgesinde ilk 10’da yer aldığını hatırlatarak, yatırım adetlerinin potansiyele göre düşük kaldığını söyledi.

Özistek, “Tabii ki güzel haberler, parlayan şirketler ve iyi yatırımlar var. Ancak Türkiye’nin ölçeğine göre yatırım adetleri hâlâ düşük. Temel odak yapay zekâya döndü; farklı sektörlerde yapay zekâ uygulamalarına yatırım yoğunlaşıyor” dedi.

Ali Karabey: Yatırım eğilimi iki uçta ilerliyor

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, 2025’te fintek, yapay zekâ ve oyun alanlarının öne çıktığını belirterek, yatırımcıların artık daha seçici bir döneme girdiğini ifade etti.

Karabey, “Yatırımcılar artık hızdan çok hazırlığa değer veriyor. Güçlü finansal göstergeler ve sağlam yönetim süreçleri öne çıkıyor. Dünyada görülen iki uçlu yatırım eğilimi Türkiye’de de başladı; bir yanda büyük ve yapay zekâ odaklı yatırımlar, diğer yanda erken aşamada temkinli ama istikrarlı adımlar dikkat çekiyor” diye konuştu.

Karabey ayrıca, Avrupa ve Orta Doğu merkezli fonların Türkiye’ye ilgisinin yeniden arttığını, özellikle yapay zekâ, güvenlik ve altyapı sektörlerinde birleşme ve satın almaların artabileceğini belirtti.