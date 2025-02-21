Türkiye'de tasarruf yapanların ilk tercihi belli oldu!

ING Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'na göre, her iki kişiden biri tasarruf sahibi olduğunu belirtirken, tasarruf araç tercihlerinde altın, değerli taşlar ve metal hesapları ile TL Vadeli Hesap öne çıkıyor.

Katılımcıların yüzde 64 ile büyük bir kısmı, finansal sağlıklarını korumak amacıyla harcamalarını kontrol ediyor. Yatırım ürünleri konusunda bilgili olduklarını ifade eden erkeklerin oranı ise kadınlardan daha yüksek.

Türkiye'de her iki kişiden biri tasarruf yapıyor

2024 yılı üçüncü çeyrek araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de her iki kişiden biri tasarruf yapıyor. Katılımcıların yüzde 55'i tasarruf sahibi olduklarını belirtirken, bu kitlenin yüzde 72'si düzenli tasarruf ettiğini aktarıyor.

Düzenli tasarruf yapanların yüzde 18'i gelirlerinin yüzde 10'undan azını, yüzde 81'i ise gelirlerinin yüzde 20'sinden azını tasarrufa ayırabildiğini belirtiyor. Tasarruf motivasyonları incelendiğinde, geleceğe yatırım en önemli neden olarak öne çıkıyor.

Tasarrufta altının yükselişi

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihine bakıldığında ise; yüzde 52 ile en çok tercih edilen yatırım aracı olarak altın, değerli taşlar ve metal hesapları; yüzde 24 ile TL Vadeli Hesap ve yüzde 20 ile yastık altı döviz ve TL nakit takip ediyor. Hisse senedi ve borsaya yatırım yapanların oranı yüzde 17 olarak öne çıkıyor.

Kadınların yüzde 20 oranı ile yastık altı tasarrufu erkeklere göre daha fazla tercih ettiği görülürken, erkeklerde yüzde 16 ile bireysel emeklilik fonlarının anlamlı ölçüde yüksek olduğu dikkat çekiyor. 25-44 yaş grubu ise yüzde 23 oranı ile borsa/hisse senedine en fazla yatırım yapan kitle olarak dikkat çekiyor.

Tasarrufu olanların getiri beklentileri orta vadeye odaklanırken, genç yaş grupları ile lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olanların daha kısa vadede getiri beklentisi içinde olduğu görülüyor. Araştırmaya göre yaklaşık her 2 kişiden biri borcu olduğunu belirtirken, tasarrufu olanların yüzde 53'ü, tasarrufu olmayanların ise yüzde 62'si borçlu olduğu söylüyor.

Finansal durumundan memnun olanların oranı yüzde 44

Araştırma bireylerin finansal konulara yaklaşımlarını da detaylı bir şekilde inceliyor. Katılımcıların yüzde 64 ile büyük bir kısmı, finansal sağlıklarını korumak amacıyla harcamalarını kontrol ediyor. Yaklaşık her 2 kişiden 1'i daha yüksek gramajlı ürünleri tercih ederek, indirimleri bekleyerek veya sadece zorunlu ihtiyaçlarını satın alarak finansal sağlığını korumayı hedefliyor. Ayrıca kitlenin yüzde 19'u parayı daha kazanç sağlayan ürünlerde değerlendirdiğini belirtirken, katılımcıların 17'si yatırımlarını çeşitlendirmeyi tercih ediyor. Finansal durumundan memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 44 ve finansal durumu yönetmenin kolay olduğu aktaranların oranı yüzde 41 olarak gerçekleşiyor.

Yatırım ürünleri konusunda bilgili olduklarını ifade eden erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek

Katılımcıların yüzde 94'ü bankacılık hizmetleri alırken, son bir ayda internet veya mobil bankacılık hizmeti kullananların oranı ise yüzde 89'a ulaşıyor.

Yatırım ürünleri konusunda bilgili olduklarını ifade edenlerin oranı genel kitlede yüzde 53 iken bu oran erkeklerde yüzde 58 ile kadınlardan 11 puan daha yüksek. Her zaman aylık bütçe takibi yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 20 seviyesinde gerçekleşiyor.