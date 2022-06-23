Türkiye'de tax free alışverişleri yüzde 300 büyüdü

Türkiye'de tax free alışveriş hizmetini lokal bir ortaklık kurarak başlatan ve geliştirmeye devam eden Global Blue Türkiye, 1996'dan bu yana faaliyetini Türkiye çapında, 8 bini aşkın perakende mağazasında, şehir içi iade ofisleri, havaalanları ve sınır kapılarındaki 35 iade noktası ile sürdürüyor.

Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, Türkiye'deki tax free alışverişlere ilişkin yaptığı açıklamada, bu yılın ilk aylarında Avrupa kıtasındaki tax free alışveriş hacminin salgının başından beri en yüksek seviyelerine ulaştığını, özellikle Körfez ülkeleri, Amerikalılar ve bölgesel turistlerden gelen bu dönüşün kuvvetli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de ise durumun Avrupa'ya göre daha iyi gittiğini, Türkiye'de diğer Avrupa ülkelerine göre turizmin geri dönüşünün daha kuvvetli yaşandığını ifade eden Şeyhun, turistlerin hem alım güçleri hem de işlem başına olan ortalama harcamalarının oldukça yükseldiğini kaydetti.

En büyük ilerlemeyi sağlayan ülke İsrail oldu

Turizmin geri dönüşünün sadece TL'nin avantajından kaynaklanmadığını aktaran Selim Şeyhun, “Yapılan tax free satış adetleri, yani mağazalarda düzenlenen işlem adetleri 2019 yılının ilk 5 ayına göre 2022'de yüzde 57 artış gösterdi. Ülkemizin tatil merkezleri, otellerinin kalitesi, salgın sayılarındaki azalmalar, ayrıca AVM'lerde bulunan güçlü marka portföyü ve organize perakende Türkiye'nin geri dönüşüne ciddi katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

2019 yılına göre gelen turist profilinde de farklılaşmalar olduğuna işaret eden Şeyhun, şunları kaydetti: "2019 yılında tax free alışveriş datasını incelediğimizde ilk sırada yüzde 16 ile Çin yer alıyordu. Çin'i, Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Katar ve Rusya takip ediyordu. 2022 yılına baktığımızda ise çok önemli olan Çin ve Suudi Arabistan'dan turistleri göremiyoruz. İlk sırada yüzde 11'lik bir dilim ile Kuveyt, arkasından da İran, Mısır, İsrail ve Ruslar geliyor ve bu ilk 5 ülke toplam tax free alışverişin yüzde 40'lık kısmını oluşturuyor. Her ne kadar toplamda en büyük payı Kuveyt alsa da İsrail aslında en büyük ilerlemeyi sağlayan ülke oldu. Verileri incelediğimizde 2019'a göre tax free alışverişlerinde yüzde 300 büyüme olduğunu gözlemliyoruz. 2019 ile 2022 arasında negatif olarak en büyük kayıp Çin ve Suudi Arabistan'dan ziyaretçilerden geldi. Buna karşılık en iyi kazanımı Mısır ve İsrail'den elde ettik."

Türkiye'de tek bir alışveriş için ortalama 3 bin 650 TL harcandı

Global Blue Türkiye Genel Müdürü Şeyhun, Türkiye'de 2019 yılının ilk 5 ayında 1 adet tax free alışverişi için ortalama harcamanın 1.729 TL iken, 2022 yılının ilk 5 ayında bu rakamın 3 bin 650 TL seviyesine geldiğini belirterek, "Ortalama harcamada en yüksek rakam her zaman olduğu gibi Katarlıların oldu. Katarlıların tek bir alışveriş başına ortalama harcaması 13 bin TL seviyesinde bulunuyor." dedi.

Global Blue olarak perakende sektörüne hizmet için ciddi çaba içinde olduklarını ifade eden Şeyhun, tax free sistemini 2017'de bakanlıkların koordinasyonları ve çalışmaları ile beraber tamamen dijital hale getirdiklerini ve birçok alışveriş merkezine de tax free iade noktaları konumlandırdıklarını anlattı.

Şeyhun, bu noktalarda turiste KDV iadesini sonradan alacakları gümrük onayına istinaden daha erken vererek turistlerin tekrar bu parayı daha fazlasıyla ülke içinde harcamalarına katkıda bulunduklarını, ayrıca havalimanlarında gümrük sonrası turistlerin ikinci bir tax free işlemi için sıra beklememesini sağladıklarını kaydetti.