Türkiye'de tek kullanımlık plastik dönemi sona eriyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Sıfır Atık Hareketi' ve 'AB Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi'ne uyum sağlanması amacıyla 2025-2028 için yol haritasını yayımladı. Bu doğrultuda tek kullanımlık plastikler, deniz çöpleri ve mikroplastiklerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için kritik bir yönetmelik hazırlandı.

Yıl sonunda yürürlüğe girecek

Çevreye zarar veren ve plastik kirliliğine neden olan plastik çatal, bıçak, kaşık, yemek çubuğu, tabaklar, köpük gıda kapları, içecek kapları ve içecek bardakları, plastik çubuklu kulak pamukları ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımının sona erdirilmesine yönelik hazırlanan yönetmelik taslağının gelecek günlerde kurumların görüşüne açılması ve yıl sonunda yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

1,5 milyar liralık tasarruf

Düzenleme ile tek kullanımlık plastik ürünlerin piyasaya arzına son verilerek yıllık 1,5 milyon ton karbondioksite eşdeğer karbon salımı engellenecek ve yaklaşık 1,5 milyar liralık atık yönetim maliyetinden tasarruf edilecek.

Tek kullanımlık plastik ürünlerin yerine doğa dostu cam, porselen, ahşap ve karton alternatifler sunulacak.

İlerleyen süreçte kısmen plastikten mamul içecek bardakları, kısmen plastikten mamul gıda kapları, ebat ve ağırlıktan bağımsız kargo poşetleri, ıslak mendiller ve ıslak yüzey temizleme havlularının da tüketiminin azaltılması için kısıtlama ve işaretleme gibi tedbirlerin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de 2022'de 709 bin 348 ton plastik kullanıldı

Türkiye'de 2022'de toplam 709 bin ton tek kullanımlık plastik ürün tüketilirken bu miktar sonraki yıllarda artmaya devam etti.

Öte yandan Bakanlık ve TÜİK araştırmasına göre vatandaşların büyük çoğunluğu tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasını destekliyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 78'i plastik kullanımının azaltılmasını, yüzde 60'ı ise bazı ürünlerin tamamen yasaklanmasını olumlu buluyor.

Araştırma ayrıca, yasak veya kısıtlama halinde kağıt, karton, ahşap gibi alternatif ürünlere (yüzde 78,7) ve metal, porselen gibi tekrar kullanılabilir ürünlere (yüzde 80) yönelimin desteklendiğini ortaya koydu.

Avrupa'da birçok ülkede kaldırıldı

Avrupa Birliği'nin (AB), 2019'da kabul ettiği "Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi" kapsamında Fransa, tek kullanımlık plastik ürünlerin birçoğunu ülke genelinde yasaklanmasını sağlayarak AB direktifinin ötesine geçen kapsamlı yasaklar ve yüksek geri dönüşüm hedefleri uygulamayı başardı.

-Almanya kuralları ulusal yasaya aktararak üreticilere raporlama zorunluluğu ve Tek Kullanımlık Plastikler Fonu gibi finansal mekanizmalar getirdi.

-İspanya plastik ambalajlara kg başına vergi uyguladı.

-Hollanda bazı ürünlere ücret getirip satışları aşamalı kaldırmaya başladı.

-İrlanda ıslak mendil ve bazı servis ürünlerini yasaklamayı planlıyor.

-İtalya kompostlanabilir plastiklere istisna tanıdı.

-Yunanistan kamu kurumlarında tek kullanımlık plastikleri yasakladı.