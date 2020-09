Türkiye'de üretim için şirket alınıyor

10 Eylül 2020

ŞEBNEM TURHAN

Tüm dünya özellikle mart ayından itibaren koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik aktivitelerini kesintiye uğrattı. Her ekonomik aktivite gibi dünya çapında birleşme ve satın alma işlemleri de durma noktasına geldi. Yapılan araştırmalar küresel anlaşmaların değerinin yüzde 14, işlem adedinin ise yüzde 16 azaldığını ortaya koyuyor. ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetici Direktör İbrahim Romano, bugüne kadar değeri açıklanmayanlar ile tek seferlik işlemlerle beraber Türkiye’de birleşme ve satın almalarda 3.5 milyar dolar civarı bir hacim yaratıldığını dile getirerek yılsonunda ise her şeye rağmen 2019 yılından daha yüksek bir hacim yakalanacağını vurguladı. 2019 yılında değeri açıklanmayan işlemlerle beraber 5.3 milyar dolar seviyesinde işlem hacmine ulaşılmıştı.

‘Sektörde her şirket 1 işlem yapmış’

Romano, dikkat çeken işlemlerin 1.8 milyar dolarlık Peak Games satışı, Türkiye Varlık Fonu’nun kamu bankalarının emeklilik ve sigorta fonları ile Turkcell hisselerini devralması ve Oyak’ın Total Oil-M Oil ve Milangaz’ı satın almasının olduğunu dile getirerek bunların haricinde 30 işlem yapıldığını kaydetti. 30 işlemin 16’sının değerinin açıklandığını belirten Romano işlem hacminin ise 750 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Bir kereye mahsus işlemler olarak değerlendirdiği büyük alımların haricinde pandeminin de etkisiyle gerilemenin sürdüğünü ifade eden Romano, “Sektörümüze bakıyorum. Herkes 1 iş bitirmiş. Bizde de 1 iş var. 20 tane şirket bulunuyor. Bu hacimler Türkiye’nin boyutuna göre çok düşük. Dünya ortalamasının en az yüzde 3’ü kadar işlem hacmine ulaşmamız en kötü yılda 10 milyar doları geçmemiz lazım. Ve bunlar bir kereye mahsus olmamalı” diye konuştu.

İmzalar atılmadan kaldı

Pandeminin birleşme ve satın alma işlemlerini çok etkilediğini vurgulayan Romano, şöyle konuştu: “Tam tamamlayacağımız bir iş vardı imzalar atılacaktı, dur bir bakalım diye beklemeye alındı. Sektörüne göre bir şirketin cirosu yarıya düştü, birinin işleri iyi gitti yükseldi. Beklemeye geçtiler. Süreç bitmenin ötesinde uzadı. Bir de tüm dünyanın kendi evinde problemleri var ve düşünün kendiniz bile moraliniz bozuk olursa alışveriş yapamazsınız. Bir şirket 20 bin eleman çıkarırken Türkiye’de çok önemli fırsat var diye bakamıyor.”

Romano, şu anda aktif devam eden bazı işleri olduğunu, bazılarını ise durdurduklarını ve gelecek seneye bıraktıklarını söyleyerek, “Kabaca 12 tanesi aktif bazıları Rekabet Kurulu’na gitti. Biz bu işlemleri 7-8 tanesinin imzalanmasını bekliyoruz. Bu yılın ikinci yarısından ümitliyim. Toplam rakam iyi olmaz, tek sebebi var 1.8 milyar doları geçemez. İşlem boyutları genelde 50-60 milyon dolar ortalama. Her şeyi koyarsak 5 milyar doları geçer ve geçen seneyi geçeriz” diye konuştu.

İkincil işlemler öne çıkıyor

Ellerindeki birleşme ve satın alma işlemlerinin belirgin bir sektör yapısı olmadığını dile getiren Romano, şunları söyledi: “Altyapıda ikincil işlemler önemli. Bir şirket köprü yapmış, havalimanı yapmış bitirmiş. Artık şirketler inşaat riskini almıyor ama o bittikten sonra ortak olmak isteyen şirketlerle o tarz işlemler öne çıkıyor. İkinci alan yenilenebilir enerji. Yekdem içinde olan, 7-8 yılı olanlar var. Bu çok iyi bir tema. Dünyada bu tarz çevreci şirketlere yatırımlar artıyor. Bunun yanı sıra her zaman olduğu gibi ihracat yapan şirketler önemli. Otomotiv yan sanayi öne çıkıyor. Yine gıda konusunda üretim yapan, hızlı tüketim alanında şirketler önemini koruyor.”

Türkiye'de üretim için şirket alınıyor



Romano, pandemi ile birlikte değişen dünyada Türkiye'nin öneminin de değiştiğini belirterek şöyle konuştu: "Önceden Türkiye'de orta sınıfın harcaması için şirketler alınıyordu. Şimdi Türkiye'de üretim için şirket alınıyor. ABD-Çin gerginliği hep gündemde. Türkiye üretim merkezi kurmak açısından önem verilen bir konu. Türk Lirası rekabetçi hale geldi. Türkiye'de üretip Avrupa'ya, ABD'ye satmak artık maliyet açısından daha avantajlı. Bu yüzden de Türkiye'de üretip dünyaya satabilecek ihracatçı şirketler öne çıkıyor."

‘Kendi içimizde birleşmeye yoğunlaşmalıyız’



Romano, Türkiye’de şirketlerin satın alma ve birleşmenin birleşme kısmına yoğunlaşması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi: “Yabancılar Türkiye’de kendileri fabrika kurmuyor. Birleşme ve satın almaların gerçek hedefi de o değil. Bir ülkeye gelip dengeleri bozmadan var olmak. Yeni yatırım yapsa kapasiteyi artıracak daha fazla arz fiyatların düşmesi demek. Gelip zaten iyi çalışan bir şirketi alıp büyütmek asıl hedef. İyi zamanlarda çoğunlukla şirketler değerlerinde satılır. Başarılı oyun şirketine de pandemi dinlemeden 1.8 milyar dolar verildi. Türkiye’de iyi çalışan her anlamda beğenilen şirketler yaratırsak üretim teknolojisi olan, çevresine, işçisine, paydaşlarına, kamuya saygılı, ihracat yapan, kaliteli üretim yapan şirketler yaratırsak birleşme ve satın almalar da o denli artar. Namzet şirket diyorum bu tarz işi şirketlere, milli şampiyonlar demek istiyorum. Türkiye’de talep sorunu yok bir arz sorunu olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de çok fazla küçük şirket var. Karşı değilim önce, kurulur büyür. Biz yabancının yaptığını yapmıyoruz, onlar gelip satın alıyor. Biz yan yana fabrikalar açıyor ve kendimizle rekabet ediyoruz. Türk sanayicisi yatırımcısına şunu söylüyorum. ABD’de işlemlerin yüzde 70’i ABD içinde oluyor. Avrupa Birliği’nde yüzde 50. Bizde ise yüzde 20’ler civarında. Bizde birleşme işlemlerinin artması lazım. Her sanayici kendi sektöründe kapasite fazlası varsa kârlılıklarımız düştü, yatırım yapamıyoruz diyorsa bir araya gelmeliler. ABD’de işlemlerin yüzde 50’si hisse senedi takasıyla oluyor. Yüzde 30’unda hiç para yok. İki kapasite fazlası olan şirket birleşerek ki bunun mevzuatı var Türkiye’de, ortaya çok daha verimli ve büyüme potansiyeli çıkıyor.”