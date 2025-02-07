Türkiye'de vatandaşın parası nerede? 'Merkez'in enflasyon raporu kalem kalem ortaya koydu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün yılın ilk 'Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Raporda dikkat çeken detaylardan biri de vatandaşların tasarruflarını nerede değerlendirdiği oldu.

TCMB'nin değerlendirmesinde hanehalkının tasarruflarını mevduat, hisse senedi, altın ve konut gibi farklı alanlarda değerlendirebildiği belirtildi.

Hanehalkının varlıklarındaki değerlenmenin tüketim harcaması olarak yurt içi talebi etkileyerek ekonomik büyüme ve enflasyon üzerinde etkili olabildiği belirtildi.

Finanslar varlıklar düşük kaldı

Bankanın çalışmasına göreTürkiye’de hanehalkının finansal varlık ve yükümlülüklerinin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının, MB'nin seçtiği OECD ülkelerine kıyasla oldukça düşük olduğu kaydedildi. (alttaki grafik)

MB'ye göre bunun başlıca nedeni, hanehalkının geleneksel olarak fiziki altın ve konut gibi finansal olmayan varlıklara yöneliminin yüksek olması.

Banka, Türk halkının evlerinde tuttuğu yastık altı altınları ve kiradaki konutlarının değerlemesini yaptı.

Evde ne kadar altın var?

Buna göre 2024 yılının üçüncü çeyreği itibariyle hanehalkının finansal varlık stoku 505 milyar ABD doları olurken, kiradaki konut varlıklarının değeri 701 milyar ABD Doları'nı buldu.

'Güvenli liman' olarak bilinen yastık altındaki birikimlerin tahmini değeri ise 311 milyar ABD doları olarak hesaplandı.

Raporda, "Hanehalkının birikimlerini finansal olmayan varlıklara yönlendirmesi, para politikasının hanehalkı tüketim eğilimi üzerine etkisini geçici kılarken, bu unsur ek bir risk olarak öne çıkabileceği düşünülmektedir" dendi.