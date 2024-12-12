Türkiye’de yabancı kontrollü şirket sayısı yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri" raporunu açıkladı. Buna göre, Türkiye’de yabancı sermaye kontrolündeki girişimlerin sayısı 2022 sonu itibarıyla 8 bin 134’e ulaştı. 2021’de bu sayı 7 bin 424 olarak kaydedilmişti.

Yabancı girişimlerin ciro payı yüzde 12,7 oldu

Yabancı kontrolündeki şirketlerin Türkiye ekonomisindeki toplam ciro payı ise 2021’de yüzde 12,9 iken, 2022’de yüzde 12,7 seviyesine geriledi. Sektörel bazda bakıldığında, tütün ürünleri imalatı yüzde 92,3’lük ciro payıyla ilk sırada yer alırken, onu sigorta, reasürans ve emeklilik fonları sektörü yüzde 40,2 ile takip etti.

Almanya ilk sırada

Yabancı kontrollü girişimlerin ülkelere göre dağılımında Almanya lider oldu. Almanya merkezli 1131 girişim, 2022'de toplam yabancı kontrolündeki ciroda yüzde 12,6’lık pay elde etti. Birleşik Krallık ve ABD de sırasıyla 627 ve 876 girişimle Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı ülkeler arasında yer aldı.

Avrupa standartlarına uygun istatistikler

TÜİK’in açıkladığı bu veriler, Avrupa İş İstatistiklerine (EBS) uygun olarak derlendi. Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ile uyumlu olan bu çalışmalar, yapısal iş istatistikleri kapsamında yayımlandı ve teknik düzenlemeler çerçevesinde oluşturuldu.

Ekonomide yabancı sermayenin artan payı

Türkiye’de yabancı kontrolündeki girişimlerin sayısının artması, uluslararası sermayenin Türkiye ekonomisine duyduğu güveni gösterirken, ticaret ve üretim sektörlerinde küresel oyuncuların etkinliğinin arttığına işaret ediyor.