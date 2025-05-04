Türkiye'de yazılımcı ücretleri uçtu: Hindistan’ın 3, Çin’in 2 katı!

Türkiye, yazılımcı maaşlarında Çin, Hindistan ve Vietnam’ı geride bıraktı. Deneyimli bir yazılımcının işverene maliyeti 200 bin TL’ye kadar çıkarken, özellikle KOBİ’ler yazılımcı istihdam etmekte zorlanıyor.

Türk mühendislerine talep arttı

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Murat Sarpel, enflasyona göre zam yaptıklarını ancak döviz kuru artmayınca mühendislik maliyetinin de döviz bazında yükseldiğine dikkat çekerek, uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla Türk mühendislerine Avrupa ve ABD’den talebin arttığını belirtti.

TAI ve Togg'un da yüksek üretlerle mühendis çektiğini söyleyen Sarpel, "Bu durum, sektörde genel ücret seviyesini yukarı çekti” diye konuştu.

'Kaliteli mühendisi uygun fiyata bulmak imkânsız'

Sarpel, Türkiye’nin Doğu Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında da Macaristan, Polonya ve Çekya’ya göre yaklaşık yüzde 30 daha pahalı olduğunu ifade etti. “Türkiye’de kaliteli mühendisi uygun fiyata bulmak neredeyse imkânsız. Aksi takdirde yazılımcı bulamazsınız” dedi.

'Türk mühendisler daha yetkin'

ABD ve Batı Avrupa ile kıyaslandığında ise Türkiye’de mühendislik maliyetlerinin yarı yarıya daha düşük olduğunu belirten Sarpel, “Amerikalılar Türk mühendislerini sadece fiyat nedeniyle değil, Uzak Doğulu mühendislere kıyasla daha yetkin oldukları için tercih ediyor. Türkiye’de üniversite sınavlarında en başarılı öğrenciler yazılım mühendisliğini seçiyor. Bu da kaliteyi artırıyor” ifadelerini kullandı.

KOBİ’ler yazılımcıya erişimde zorlanıyor

Yüksek maaşların KOBİ’leri zorladığını belirten Sarpel, Empa olarak yeni nesil AR-GE hizmetleriyle bu açığı kapattıklarını dile getirdi. Yarı iletkenler, elektromanyetik malzemeler, bulut bilişim, Endüstri 4.0, savunma sanayi, e-Mobilite, IoT ve akıllı aydınlatma gibi alanlarda teknoloji çözüm tedariki sunduklarını belirtti. Aselsan, Havelsan, Kaan, Hürjet, Baykar ve Togg gibi firmalara savunma sanayi alanında çözüm ortağı olduklarını ve cirolarının üçte ikisini bu sektörden sağladıklarını söyledi.

Empa, mühendislik desteğinin yanında, proje boyunca ve ürün üretimi sonrasında teknik destek sağlamaya devam ediyor. Ayrıca, elektronik sektörünün gelişimi için mühendisler ve öğrencilere yönelik ücretsiz teknik çalıştaylar (workshop) düzenleniyor. Bu çalıştaylarda katılımcılara gömülü sistemlerde kodlama ve tasarım eğitimleri veriliyor.

Çin'e karşı fiyat avantajı

Sarpel, Trump döneminde uygulanan çip ve gümrük vergilerinin yarı iletken ve elektromanyetik parça fiyatlarını artırdığını, bu durumun elektronik ürünlerde yüzde 10-15 arası fiyat artışına yol açtığını ifade etti. Çin’e karşı uygulanan tarifeler sayesinde Türkiye’nin özellikle TV ve beyaz eşya ürünlerinde fiyat avantajı elde ettiğini belirterek, bunun iyi değerlendirilmesi durumunda ABD pazarında pay kazanılabileceğini söyledi.

Halka arz planları

Empa Elektronik olarak halka arz başvurusunu SPK’ya yaptıklarını belirten Sarpel, şirketin yüzde 22,8’lik kısmının halka açılacağını söyledi. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30’unun yeni girişimlere, yüzde 25’inin AR-GE’ye, yüzde 25’inin ise yurt dışı yatırımlarına ayrılacağını açıkladı.

Macaristan’da bir şirket kurduklarını ve bu şirket aracılığıyla Avrupa’daki 20 ülkeye hizmet vereceklerini ifade eden Sarpel, Türkiye’deki iş modelini Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.