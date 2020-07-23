Türkiye’deki Alman şirketlerin lojistik sorunu daha az

23 Temmuz 2020

HANDAN SEMA CEYLAN

Pandeminin ardından Türkiye kendine ‘tedarik’te etkinleşmeyi hedef olarak belirlerken, bu süreçte globale göre Türkiye’nin ‘lojistik’ konusunda daha iyi performans sergilediği ortaya çıktı. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın (AHK) Türkiye’de faaliyet gösteren bin Alman şirket ile global çapta 3 bin 300 Alman firmayla yapılan anket kıyaslamasında salgında Türkiye’deki her dört Alman şirketinden sadece birinde ‘lojistik’in sorun olduğu tespit edildi. Bu oran globalde neredeyse her iki şirketten biri şeklinde.

Anket nedeniyle düzenlenen online basın toplantısında soruları yanıtlayan AHK Başkanı Dr. Markus C. Slevogt ile Genel Sekreter Dr. Thilo Pahl hem durumu değerlendirdi hem soruları yanıtladı.

AHK’nın araştırmasına göre Türkiye’de “Salgının Alman işletmelere etkisi” konusunda en önemli sorun yüzde 69 ile “seyahat kısıtlamaları” oldu, bunu yüzde 63.9 ile “ertelenen yatırımlar” takip etti. Her iki alanda da Türkiye’deki Alman şirketler, globaldekilere göre daha kötü performans gösterdi.

Öte yandan “salgının istihdam planlarına bir etkisi olmayacağını” söyleyen Türkiye’deki Alman işletmelerin oranı salgının pik yaptığı nisan ayında yüzde 51’ken bu oran haziranda yüzde 63’e çıktı. Aynı oranlar globalde ise nisanda yüzde 54 şeklinde iken, haziranda yüzde 50’ye geriledi. Anketin çarpıcı sorularından biri de “Ekonomik kriz ne zaman aşılmış olur” şeklinde idi. Bu soruya Türkiye’deki katılımcılar yüzde 68 ile “2021 içinde normale dönülür” yanıtını verdiler.

Slevogt: Türkiye muhteşem bir kriz yöneticisi

Anketle ilgili değerlendirmelerde bulunan AHK Başkanı Dr. Markus C. Slevogt, 21 yıldır Türkiye’de olduğunu kaydederek, “Burada 2001 krizini de yaşadım, sonraki yıllarda gelenleri de... Türkiye muhteşem bir kriz yöneticisi, aynı performansı bu krizde de görüyoruz. Hem istihdam artışına hem de normalleşmeye daha çabuk dönüleceğini düşünenler Türkiye’de globale göre daha yüksek bir oranda” diye konuştu. Slevogt, “Ekonomik krizi aşmaktaki zorluklar” sorusunda en çok döviz kurundan şikayetçi olduklarını da söyleyerek, “Burada en ücra Anadolu kasabasında bile insanlar döviz kuru takip ediyor. O nedenle bunun en çok konuşulan alan olması ülke koşulları içinde değerlendirildiğinde gayet normal” yanıtını verdi.