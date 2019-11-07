ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Türkiye’deki CEO’ların yüzde 92’si dönüşüme öncülük ediyor

Türkiye’deki CEO’ların yüzde 92’si dönüşüme öncülük ediyor

KPMG'nin, 2019 CEO Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’deki CEO’ların yüzde 92’si iş modellerini değiştirerek sektördeki dönüşüme öncülük ediyor.

Türkiye’deki CEO’ların yüzde 92’si dönüşüme öncülük ediyor
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

KPMG Türkiye, 2019 CEO Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Bu  yıl Türkiye’nin de aralarında olduğu 11 ülkeden yaklaşık bin 300 CEO  ile yapılan araştırmaya göre teknoloji geleneksel iş modellerini  sarsarken, CEO’lar dönüşerek ayakta kalacaklarını artık kabullendi. Bu  yıl Türkiye’deki CEO’ların yüzde 92’si iş modellerini değiştirerek  sektördeki dönüşüme öncülük ettiğini söyledi.

Geçen yıl bu oran yüzde 44’tü

KPMG’nin beşinci kez düzenlediği CEO Araştırması’na, ekonomiye yön  veren 11 ülkeden bin 300 CEO katıldı. Türkiye’den de 25 CEO görüş  verdi. “Çevik Olmak ya da Geride Kalmak” başlığıyla yayımlanan  araştırma sonucuna göre, on yıllardır süregelen geleneksel iş  modelleri büyük bir hızla değişimden geçerken, teknoloji dönüşümü  erteleyen şirketlerin her zamankinden daha fazla tehdit ediyor.

CEO’lar, yönettikleri şirketin ayakta kalması ‘çeviklik’ yeteneğine  sahip olması gerektiğini söylüyor. Geçen yıl Türk CEO’ların yüzde 44’ü  ‘Teknoloji yıkmadan kendi sektörlerindeki kökten değişime öncülük  ettiğini’ söylüyordu. Bu yıl dönüşerek örnek olduğunu söyleyen CEO’ların oranı yüzde 92 oldu.

Sonuçları değerlendiren KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan,  “CEO’ların şirketlerinin büyümesi ve gelişmesine yönelik sağlamaları  beklenen katkı artık değişiyor. Değişen müşteri ihtiyaçlarına, hızla  gelişen teknolojik yeniliklere ve rakiplerin değişim hızına aynı hızla  karşılık vermek gerekiyor” dedi.

Küresel şirketlerin artık yalnızca birer işletme değil siyasi etki  sahibi aktör olarak da görüldüğünü belirten Alsan, şöyle devam etti: 

“CEO’lar ise bu etki sahibi kurumların gerçek yönlendirici gücü. Değişim, hazırlıksız yakaladığını yok etme tehdidiyle üzerimize  gelirken CEO’ların yönettiği kurumların yapısı artık dünden daha  karmaşık, politik ve ekonomik belirsizliklere her zamankinden daha  açık. Şirketler çok uluslu yapılara dönüşüyor, teknolojinin büyüttüğü  rekabet geleneksel yapıları sarsıyor.”

Alsan, teknolojinin Türkiye’deki CEO’ların gündeminde çok hızlı  yükseldiğini belirterek, “Türkiye’deki iş liderleri, teknolojinin  sektörleri yıkarak dönüştürdüğünün artık farkında. Teknoloji yıkmadan  önce kendilerinin öncülük ederek sektörlerini dönüştürmeye  başladıklarını gördük” diye konuştu. KPMG 2019 CEO Araştırması’ndan öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Türkiye’deki CEO’ların yüzde 56’sı iş dünyasında oyunun yeni  kuralının ‘çeviklik’ olduğunu söylüyor. Küresel tarafta bu oran yüzde 67. Özellikle geleneksel yapılarla yönetilen büyük şirketlerin  ‘esneklik’ engelini aşması hayatta kalmanın en önemli şartı. CEO’lar  değişimin gerisinde kalmanın yok olmakla sonuçlanacağına emin. 1935’te bir şirketin ortalama ömrü 90 yıl, 1955’te 75 yıl. Teknoloji ve dijital yıkıcı dönüşümün yıkıcı etkisiyle bu süre 2018’de
12 yıla geriledi.

Dünyada iklim Türkiye’de operasyon

CEO’ların ajandasındaki risk sıralamasında ilk beş değişmiyor ama  hepsi sürekli yer değiştiriyor. Küresel araştırmada iklim değişikliği  geçen yıl risk gündeminin dördüncü sırasındayken bu yıl ilk sıraya  yükseldi. İkinci sırada yıkıcı teknolojiler, üçüncü sırada ekonomik  milliyetçilik geliyor.

Türkiye’de ise geçen yıl beşinci sırada olan operasyonel riskler  bu yıl liste başında. İkinciliği üç risk paylaşıyor  ‘yıkıcı  teknoloji’, ‘siber güvenlik riski’ ve geçen yıl terminolojiye giren  ‘ülkesellik’. Ülkeselliğin risk sıralamasında üstte kalmasının sebebi,  artan korumacılığın yarattığı öngörülmezlik... Çevre ve iklim  değişikliği ise Türk CEO’ların listesinde son sırada…

Ticaret savaşları ‘güveni’ vurdu

Küresel CEO’ların yüzde 94’ü, kendi şirketlerinin büyüme  potansiyeline güveniyor ancak yalnızca yüzde 62’si küresel ekonomi  için büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyor. Benzer durum Türkiye’deki CEO’lar için de söz konusu. Türkiye’deki CEO’ların yüzde 96’sı kendi  şirketlerinin büyüme potansiyeline güvense de sadece yüzde 68’i  küresel ekonomide bir büyüme yaşanacağını düşünüyor. (Geçen yıl  küresel ekonomiye güven duyan CEO’ların oranı yüzde 88’ken bu yıl oran  yüzde 68’e geriledi.) Küresel ekonomiye duyulan güvenin azalmasında son yıllarda  yükselen korumacılık etkili oluyor. Çünkü ticaret savaşlarının da  etkisiyle küresel ticaretin büyüme hızı ciddi şekilde düşüyor.

Türk CEO’lar değişimin öncüsü

Türkiye’de değişim rüzgârının kendilerini vurmasını beklemeden  şirketlerinin sektördeki kökten değişime öncülük ettiğini belirten CEO’ların sayısında kayda değer bir artış var. 2018 yılında, CEO’ların  yüzde 44’ü şirketlerinin kökten değişime öncülük ettiğini söylüyordu. 2019 yılında bu oran yüzde 92’ye yükseldi.

Büyüme inorganik olacak

Belirsizliklere rağmen ‘Büyüme nereden gelecek?’ diye  sorulduğunda, CEO’lar inorganik yöntemleri işaret ediyor. Bunların  başında da üçüncü taraflarla stratejik iş birlikleri geliyor. 2018’de  küresel CEO’ların yüzde 33’ü, Türk CEO’ların yüzde 52’si ilk sıraya bu  seçeneği koyarken, bu yıl küresel CEO’ların yüzde 34’ü, Türk CEO’ların  ise yüzde 36’sı, bu yöntemin büyüme hedeflerini gerçekleştirmekte daha  öncelikli olduğunu düşünüyor.

Ticarette istikamet Güney Amerika

Küresel CEO’ların yüzde 63’ü, gelecek üç yılda coğrafi genişleme  için ilk önceliklerinin gelişmekte olan piyasalar olacağını  belirtiyor. Buna karşılık, yalnızca yüzde 36’sı gelişmiş piyasalara  öncelik veriyor.

2019’da Türk CEO’ların coğrafi genişleme için ilk önceliği geçen  yıl olduğu gibi yine gelişmekte olan piyasalar. Ancak geçen yılla  karşılaştırıldığında gelecek üç yılda coğrafi genişleme hedeflerinde  en üste gelişmekte olan piyasaları koyan CEO’ların oranının yüzde 68’den yüzde 52’ye gerilediği, gelişmiş piyasaları öncelik olarak  gören CEO’ların oranının ise yüzde 32’den yüzde 48’e yükseldiği  görülüyor.

Gelişmekte olan piyasalarda Türk CEO’lar yüzde 38 ile ilk önceliği  geçen sene olduğu gibi Orta/Güney Amerika’ya veriyor. Hemen arkasından  yüzde 31 oranıyla (geçen yıl sıralamada ilk üçte yer almayan) Asya Pasifik gelirken üçüncü sırada yüzde 23 oranıyla Doğu Avrupa geliyor.

Yapay zeka işe giriyor

Yapay zekâ tabanlı teknolojiler kurumsal performansı dönüştürmek  için fırsatlar sunuyor. Bu teknolojiler, yapılandırılmış ve  yapılandırılmamış verilerin toplandığı devasa veri havuzlarından  öngörüler çıkarmak için kullanılıyor. Türkiye’de ise CEO’ların yüzde 8’i süreçlerinin otomasyonunda  yapay zekâ uygulamalarını hayata geçirdiklerini, yüzde 36’sı deneme  aşamasında olduğunu, yüzde 56’sı ise bu uygulamaları sınırlı olarak  hayata geçirdiğini söylüyor.

CEO’nun görev süresi kısalıyor

CEO’lar bulundukları görevde bir etki yaratmak için önceki CEO’lara göre daha az zamanları olduğunu düşünüyor. Küresel CEO’ların  yüzde 74’ü ortalama görev sürelerinin beş yıl olduğunu söylüyor.

Türkiye'deki CEO’ların yüzde 60’ı bu görüşte. Tamamı, kariyerlerine  başladıklarında bu sürenin daha uzun olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki CEO’ların yüzde 68’i bir CEO’nun görevde kaldığı ortalama süre  azaldıkça, çeviklikle hareket etme mecburiyetinin arttığını ifade  ediyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap