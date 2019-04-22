ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

"Türkiye'deki faaliyetlerimizi genişletmek istiyoruz"

Türkiye'deki Azerbaycanlı İşadamları Birliği Başkanı Mehdi Nağıyev, "Türkiye'de Azerbaycanlı iş adamlarının faaliyetlerini artırmaya ve güçlendirmeye çalışırken, Azerbaycan'da da Türkiye'nin tanıtımını yapıyoruz" dedi.

Türkiye'deki faaliyetlerimizi genişletmek istiyoruz
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.