Türkiye'deki fabrikalar İspanyollara geçti

22 Eylül 2020

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Ferro Corporation'ın seramik karo kaplama iş kolunun tek kontrolünün Pigments Spain S.L. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Bu izinle birlikte ABD merkezli Ferro Corporation’ın Türkiye’de Eskişehir ve Kütahya’da bulunan fabrikaları da İspanyol Pigments’e devroldu.

Pigments, 1978 yılında İspanya’da kurulan Esmalglass Itaca'nın bir şirketi. Dünyanın en önemli seramik pazarlarında büyüyen grubun toplamda çalışan sayısı bin 300 kişiden fazla.

Ortak girişimlere de onay çıktı

Kurul ayrıca Sumitomo Corporation ve AAR Corp arasında bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. Raytheon Saudi Arabia ve Saudi Aramco Development Company arasında bir ortak girişim kurulması işlemine de onay çıktı.

Saudi Aramco Development Company ve Korea Shipbuilding ile Offshore Engineering Co., Ltd. arasında sabit motorlar, deniz motorları ve kargo pompaları alanında iştigal etmek üzere bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Saudi Aramco Development Company ile GE Oil ile Gas UK Ltd. aracılığıyla Baker Hughes Company arasında petrol/doğal gaz uygulamalarında kullanılmak üzere metalik olmayan/kompozit ürünlerin geliştirilmesine yönelik üretim tesisleri kuracak ve işletecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.