Türkiye’deki kripto para yatırımcısı 4 milyondan fazla

Türkiye’de İş Dünyası dergisi, 14’üncü sayısının lansmanı kapsamında ‘Dijital Ekonomi Zirvesi Programı’ düzenledi. Programda, dijitalleşme alanında uzman olan birçok isim bir araya geldi. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Türkiye’deki kripto para ekosisteminin temsilcileri de konuşmacı olarak yer aldı. “Kripto Para Borsaları Piyasa İçin Ne Değer Üretmeli?” başlıklı oturumda, BLM Bilişim Genel Müdürü Levent Karadağ’ın moderatörlüğünde; Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz, GateTR Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Didem Gülyuva, OKX Türkiye Pazarlama Direktörü Ahmet Onur Yeygün, Phemex Türkiye Pazarlama Yöneticisi Tuğçe Düzen ve Kripto Para Uzmanı Oytun Es kripto para ekosistemindeki son gelişmeleri ele aldı.

Global kripto para borsalarının Türkiye’ye ciddi bir ilgi gösterdiğini belirten Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz, “Geçen seneden bu seneye baktığımızda iki büyük değişim olduğunu söylemek mümkün. İlk olarak global borsalar buradaki pazara girdiklerinde bir ofisleri olmadan tamamen yurt dışından yönetiliyordu. Şimdi iş süreçlerinde buradaki ekipler ve stratejiler kullanılıyor. Kullanıcı tarafına gelecek olursak Türkiye’nin güncel ekonomik durumundan kaynaklı olarak kullanıcılar alternatif metotlar arama yoluna yöneldi. Bu durumun kullanıcı sayısındaki yaşanan artışta en büyük etken olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

"Kripto yatırımcısı eğitimli ve bilinçli"

Global borsaların Türkiye’de ofis açmalarının kullanıcılara daha güvenli bir ortam sunduğunu söyleyen GateTR Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Didem Gülyuva, “Türkiye’de bugün 4 milyondan fazla kripto para yatırımcısı bulunuyor. Kripto yatırımcıları incelendiğinde genelinin eğitimli ve bilinçli olduğunu görüyoruz. Bu hepimiz için sevindirici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Her zaman söylediğimiz gibi kripto piyasalarında bilinçle, bilgiyle ve sorumlulukla işlem yapmak gerekiyor. Dolayısıyla birçok borsanın Türkiye’yi iyi bir pazar olarak görmesi önümüzdeki seneler için önemli gelişmelere sebep olabilir” dedi.

“Büyüyen pazar global borsalar için yeni bir insan kaynağı sunuyor”

Gençlerin blockchain teknolojisine ve kripto paralara duyduğu ilginin altını çizen OKX Türkiye Pazarlama Direktörü Ahmet Onur Yeygün, “Yapılan araştırmalar bize kripto para hedef kitlesinin ortalama 18-34 yaş aralığında ve yüzde 90 oranında erkek olduğunu gösteriyor. Yeni mezun olmuş beyaz yakalılar trade dediğimiz alım satım işlemlerini yapıyor. Uzun vadeli yatırımcıların biraz daha yüksek eğitimli ve gelirli olduğu gözlemleniyor. Genç nüfusun fazla olmasının getirdiği önemli bir özellik bulunuyor. Burada büyüyen pazar global borsalar için yeni bir insan kaynağı sunuyor. Bu sebeple ekosistemde bir istihdam oluşuyor” dedi.

Türkiye’deki gençlerin kripto paralara ilgi sebeplerinin küreselden ayrıştığını aktaran Phemex Türkiye Pazarlama Yöneticisi Tuğçe Düzen, “Londra merkezli bir hukuk bürosunun araştırmasına göre Türkiye’deki gençler gelecekte emeklilikten ümidi olmaması sebebiyle kripto paralara yöneliyor. Türkiye’de 60 yaşında emekli olma ihtimali gençler için etkili bir çalışma motivasyonu sağlamıyor. Gençler kripto paralara yatırım yaparak mümkünse 5 sene içerisinde emekli olmayı hedefliyor. Bu durum hem üzücü hem de teknolojiye teşvik eden bir araç aslında. Globaldeki arkadaşlarımızla konuştuğumda herkesin kripto biliyor olmasına şaşırıyorlar” dedi.

Kripto ekosisteminin oldukça kalabalık olduğunu vurgulayan Kripto Para Uzmanı Oytun Es, “Kripto ekosistemindeki hiçbir borsanın Türkiye piyasasını görmezden gelmesi mümkün değil. Çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. İnsanımız teknolojiyle haşır neşir olmayı seviyor. Yaş ortalamamızın genç olması sebebiyle kolay adaptasyon sağlayabiliyoruz. İkinci olarak Türk insanının riski sevdiğini söyleyebiliriz. Kripto paralar dediğimizde riskli piyasalardan bahsetmeye başlıyoruz. 2023 yılının regülasyonlar yılı olacağını düşünmekle birlikte borsalar tarafında da ciddi adımlar atılacağını öngörüyorum” dedi.