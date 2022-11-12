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Türkiye'deki OSB sayısı 379'a yükseldi

Zonguldak Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kuruluş Protokolü'nün onaylanmasıyla Türkiye'deki OSB'lerin sayısı 379'a yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yer seçimi çalışmaları tamamlanan ve kuruluşu gerçekleştirilmek üzere Bakanlığa sunulan Zonguldak Gökçebey OSB Kuruluş Protokolü’nü onaylandı.

Böylece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kuruluş onayı verilen OSB sayısı 345'e çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kuruluş onayı verdiği 34 tarım ihtisas OSB de dahil edildiğinde Türkiye'deki toplam OSB sayısı 379'a yükselmiş oldu.