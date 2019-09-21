Türkiye'deki üretimimizle dünyaya örnek olduk
Daimler AG Yöneticilerinden Britta Seeger, Türkiye’nin üretimdeki yüksek kalite standardı ve kalifikasyonu yüksek çalışanları ile marka için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Türkiye’ye yatırımlarının süreceğini vurguladı.
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