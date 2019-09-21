ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C

Türkiye'deki üretimimizle dünyaya örnek olduk

Daimler AG Yöneticilerinden Britta Seeger, Türkiye’nin üretimdeki yüksek kalite standardı ve kalifikasyonu yüksek çalışanları ile marka için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Türkiye’ye yatırımlarının süreceğini vurguladı.

Türkiye'deki üretimimizle dünyaya örnek olduk
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap