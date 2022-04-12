Türkiye'deki yatırımlara Singapur güvencesi geldi

Türkiye’nin Singapur Konvansiyonu’na katılması, ulusal ve uluslararası alanda uzlaşmayla sonuçlanan arabuluculuk faaliyetini 52 ülkede geçerli hale getirdi. Türkiye’de varılan uzlaşmanın sonucu, bu uluslararası konvansiyona taraf ülkelerin tamamında kabul görecek. Uluslararası dayanağı olan kurumsallaşmış bir arabuluculuk hizmetinin Türkiye için cazibe unsuru ve yabancı yatırımcılar açısından güvence olacağı belirtiliyor.

Türkiye’nin Mart 2021’de imzaladığı ve eylül ayında yürürlüğe giren uluslararası anlaşmanın ve işleyişin tanıtılması amacıyla, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından “Türkiye’nin Singapur Konvansiyonuna Taraf Olmasının İş Dünyasına Etkileri” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışında konuşan TOBB Başkanlık Divanı Üyesi Faik Yavuz, uyuşmazlıkların dostane çözümü anlamına gelen arabuluculuğun Ahilik ile Türkiye’nin ticari kültüründe var olduğunu kaydetti. TOBB’un, arabuluculuğun yaygınlaştırılması için yoğun çaba harcadığını belirten Faik Yavuz, 2021 yılında kurulan TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ni kurduklarını, 70 oda ve borsanın bu sisteme bağlandığını, 400 arabulucuyla hizmet verildiğini kaydetti. Yavuz, bu sisteme iş dünyası ve vatandaşların daha fazla erişebilmesi için çalışma yürüttüklerini, isteyen bütün arabulucuların bu merkezden yararlanabileceğini söyledi.

Singapur Konvansiyonu’na katılım ile iş dünyası açısından önemli bir adım atıldığını belirten Yavuz, “Singapur konvansiyonunun en önemli özelliği, ticari uyuşmazlıklar kapsamında arabuluculuk sonucunda imzalanan sulh anlaşmalarının, 50’den fazla taraf ülkede ilave bir mahkeme veya hakem kararına gerek kalmaksızın icrasını mümkün hale getirmesidir” dedi.

Kurumsallaşma önemli

Arabuluculukta, gizlilik ve kurumsallaşmanın iki önemli unsur olduğunu vurgulayan Faik Yavuz, “Açılan arabuluculuk merkezlerinin artık daha kurumsal bir süreç izlediklerine şahit oluyoruz. Arabuluculuğun gelişmesi ve kurumsallaşması için kanununun yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmek isteriz” dedi. Kurumsallaşmış bir arabuluculuk hizmetinin yabancı yatırımcılar açısından cazibe unsuru olacağını kaydeden Faik Yavuz, bununla birlikte tahkim mekanizmasının Türkiye’ye olan ilgiyi artıracağını anlattı. Yavuz, “TOBB Tahkim Merkezi aynı zamanda, ülkemizde kurulmuş en tecrübeli ulusal ve milletlerarası tahkim merkezi özelliğini taşıyor. TOBB Tahkimi, uyuşmazlığı en geç 6 ayda çözme ve mahkeme masrafl arından daha az masrafl ı olma özellikleriyle öne çıkıyor” dedi.

2 milyondan fazla uzlaşma sağlandı

Arabuluculukla ilgili kanuni düzenleme çalışmasının devam ettiğini belirten Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan da arabuluculuğun öneminin, verimlilik, hızlı çözüm gibi unsurlar yanında her iki tarafın memnun olduğu, sosyal barışa katkı veren bir mekanizma olmasından kaynaklandığını kaydetti. Birkan, arabuluculuk uygulamaları konusunda kapsamlı düzenleme yapılan 2013 Kasım ayından bu yana 2 milyonun üzerinde uzlaşma sonuçlandığını kaydederken, ihtiyari arabuluculukta 821 bin 651 başvurudan 810 bin 417’sinin; dava şartı mecburiyeti kapsamında iş uyuşmazlıklarından 137 bin 370 başvuruda yüzde 58, ticari uyuşmazlıklarda 414 bin 317 başvuruda yüzde 53, tüketici uyuşmazlıklarında 117 bin 727 başvuruda yüzde 53 oranında uzlaşma gerçekleştiğini kaydetti.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar da konuşmasında, Türkiye’nin katıldığı Singapur Konvansiyonu ile Türkiye ve konvansiyona taraf herhangi bir ülkedeki uzlaşmanın ilgili bütün ülkelerde tekrar görüşmeye gerek kalmaksızın uygulama ve infaz edileceğini vurgulayarak, bunun sadece Türkiye’de yatırım yapan yabancı sermaye için değil, Türk yatırımcılar için de başka ülkelerde uyuşmazlıkların hızlı çözümü ve kolaylık anlamına geldiğini anlattı.