Türkiye'den 144 ülkeye kahve ihracatı

Tropikal iklim kuşağında olmaması nedeniyle deneme amaçlı dikimlerin dışında Türkiye'de kahve ağacı yetişmezken, iç talep ithalatla karşılanıyor. İthal edilen kahve ve kahve çekirdeklerinin bir kısmı yurt içi talebi karşılarken bir kısmı da ihraç ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin ‘kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ürünler’ alanındaki ihracat ve ithalatı her geçen artış kaydetti. Sektör, 2017-2021 döneminde 80 milyon 77 bin 890 dolarlık kahve ihracatına imza attı.

İhracat tutarı 2017'de 10,7 milyon dolar seviyesindeyken, 2018'de 12,1 milyon dolar, 2019'da 13,3 milyon dolar, 2020'de 20,2 milyon dolar ve 2021'de 23,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ocak-ağustos döneminde de yurt dışına 18,8 milyon dolarlık kahve satıldı.

Ülkeler bazında kahve ihracatı yıllara göre değişiklik göstermekle birlikte 2017-2021 döneminde en fazla kahve satılan 3 ülke Suudi Arabistan, KKTC ve Hollanda oldu. Bu dönemde Suudi Arabistan'a 11,6 milyon dolarlık, KKTC'ye 8,1 milyon dolarlık ve Hollanda'ya 7,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu dönemde Türkiye'nin kahve ihracatı yaptığı ülke sayısı ise 144 olarak kayıtlara geçti.

Kahve ithalatının 981,8 milyon dolar

Ülkenin kahve ithalatı ise 2017-2021 döneminde dalgalı bir seyir izledi. İthalat, 2017'de 191,8 milyon dolar, 2018'de 186,6 milyon dolar, 2019'da 194,7 milyon dolar, 2020'de 187,6 milyon dolar ve 2021'de 221,1 milyon dolar oldu.

Kahve ithalatının tutarı bu yılın ocak-ağustos döneminde ise 216,8 milyon dolar olarak hesaplandı.

İthalatta Brezilya öne çıktı

Türkiye'nin son 5 yılda en fazla kahve satın aldığı ülke Brezilya oldu. Bu ülkeden 2017-2021 döneminde 683,1 milyon dolarlık alım yapıldı. Brezilya'yı 85,6 milyon dolarla Hollanda ve 25,2 milyon dolarla Kolombiya izledi.