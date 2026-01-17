Türkiye’den 150 yeni nesil hız tespit sistemine 5 milyon dolarlık kaynak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’de düzenlenen ‘Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi Tanıtım Töreni’nde, elektronik denetim altyapısının akıllı kavşaklarla birlikte çalışacak şekilde kurgulandığını belirterek, Türkiye’nin projeye yaklaşık 5 milyon dolarlık kaynak tahsis ettiğini bildirdi.
Nagihan KALSIN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Lefkoşa’da katıldığı “Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi Tanıtım Töreni”nde yaptığı konuşmada, projenin çağın imkânlarının akılcı kamu politikalarıyla birleştiğinde şehir hayatında düzenin sağlanmasına nasıl katkı sunduğunu gösterdiğini söyledi.
Yılmaz, uygulamanın KKTC’de trafik güvenliğini güçlendiren bir proje olarak günlük hayatta doğrudan karşılık bulacağını ifade etti. Trafiğin güvenli şekilde yönetilmesinin önemine dikkati çeken Yılmaz, akıllı ulaşım sistemleriyle fiziki altyapının birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.
Türkiye’nin projeye yaklaşık 5 milyon dolarlık kaynak tahsis ettiğini bildiren Yılmaz, “130 sabit ve 20 mobil olmak üzere toplam 150 yeni nesil hız tespit sistemi kurmuş olduk” dedi. Sistemlerin yapay zekâ altyapısına işaret eden Yılmaz, “Bu sistemler doğuştan yapay zekalı… Başlangıcından, tasarımından itibaren yapay zekayla tasarlanmış bir teknolojiden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.
İktisadi ve Mali İş birliği programı
Türkiye’nin KKTC’nin ekonomik yapısını güçlendirmeyi “takvimi ve kaynağı net, sonuç üretmeye odaklı” bir devlet politikası olarak ele aldığını belirten Yılmaz, bu yaklaşımın ana zeminini sonuncusu 1 Mart 2025’te imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmalarının oluşturduğunu söyledi. Geçen yılki anlaşmanın büyüklüğünün yaklaşık 21 milyar TL olduğunu aktaran Yılmaz, sağlıktan eğitime, tarımdan ulaştırmaya uzanan birçok projeyi bu kapsamda hayata geçirdiklerini dile getirdi.
Ulaştırma yatırımlarına ilişkin bilgi veren Yılmaz, “Ulaştırma alanında ada genelinde yol yapımı, yenileme çalışmaları yapıyoruz. Kritik kavşak düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz” dedi. İktisadi ve Mali İşbirliği Programı kapsamında bugüne kadar;213 kilometresi bölünmüş yol 433 kilometresi tek yol 176 kilometresi 3. sınıf yol olmak üzere toplam 822 kilometre yol ağının tamamlanarak trafiğe açıldığını söyledi.
Yılmaz, Girne Köprülü Kavşağı ve 4,5 kilometrelik kesiminin tamamlanarak geçen yıl temmuz ayında hizmete alındığını, ayrıca Lefkoşa-Gazimağusa ve Değirmenlik-Girne-Esentepe ayrımlarında yer alan 19,5 kilometrelik dağ yolu projesinin ihalesinin gerçekleştirildiğini belirtti.
“Tabiri caizse insan eli değmeden bir denetim sistemi”
Denetimin rastlantısal müdahalelerden çıkarıldığını belirten Yılmaz, “Ada genelinde dağınık denetim anlayışını geride bırakarak bütüncül ve merkezi bir denetim altyapısı oluşturduk.
Tabiri caizse insan eli değmeden bir denetim sistemi kurulmuş oldu” diye konuştu. Sistemlerin gece-gündüz, farklı hava koşullarında yüksek doğrulukla çalıştığını vurgulayan Yılmaz, “Yerli donanım ve yerli yazılım bileşenleriyle entegre bir şekilde sahaya yerleştirildi” dedi.
Akıllı kavşak entegrasyonu: “Trafik dengelenecek”
Elektronik denetim altyapısının akıllı kavşak uygulamalarıyla birlikte çalışacak şekilde kurgulandığını belirten Yılmaz, “Böylece trafik akışı daha dengeli bir yapıya kavuşmakta, zaman kayıpları düşmekte, yakıt tüketimi azalmakta ve şehir hayatının ritmi daha uygun hale gelmektedir” ifadelerini kullandı.
Yılmaz, projenin Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Radarsan tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “Algılama, görüntü işleme, sensör entegrasyonu ve ileri veri analitiği kabiliyetleri trafik güvenliği için sahaya uyarlandı” dedi. “Donanımından yazılımına, algoritma tasarımından veri güvenliğine kadar tüm mimari yerli mühendislik gücüyle kurgulandı” diyen Yılmaz, yıllardır adada yabancı şirket tarafından işletilen sistem yerine daha yerli ve ileri bir sistemin devreye alındığını vurguladı.
Görgün: Merkezi denetim altyapısı kurduk
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, projenin 2023 Türkiye–KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, KKTC’de trafik ve yol güvenliğini güçlendirmek, yönetim kapasitesini artırmak ve sürdürülebilir kamu hizmeti altyapısı oluşturmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.
Görgün, “Bu iradeyi niyet beyanı düzeyinde bırakmadan sahaya inen, ölçülebilir sonuçlar üreten projelerle sonuçlandırıyoruz” dedi. Görgün, Radarsan ile 13 Mayıs 2024’te imzalanan sözleşme kapsamında KKTC genelinde 150 adet anlık hız tespit sistemi kurulduğunu belirterek, “Sadece sahaya cihaz yerleştirmekle yetinmedik; merkezi anlık hız tespit yazılımının kurulması, entegrasyon süreçleri ve devreye alma adımlarını projeye dahil ettik” ifadelerini kullandı.
Doğan: Trafik kazaları milli gelirin %3’ünü tüketiyor
Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan, Türkiye’de her yıl trafik kazalarında ‘6 binden fazla can kaybı’ yaşandığını, KKTC’de ise nüfusa oranlandığında tablonun ‘kaygı verici’ olduğunu belirtti. Kazaların temel nedeninin ‘aşırı hız’ olduğuna işaret eden Doğan, çözümün üç ayakta şekillendiğini vurguladı: “Yol altyapısı, teknoloji kullanımı ve trafikte zihinsel/davranışsal dönüşüm.” Doğan, trafik kazalarının yalnızca can kaybı yaratmadığını belirterek, “Her yıl milli gelirimizin yaklaşık yüzde 3’ünü sessizce tüketiyor. Bu kayıp sağlık, eğitim ve altyapı yatırımlarıyla yarışacak büyüklükte” dedi.