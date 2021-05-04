Türkiye’den 2021’de %5’lik güçlü bir büyüme bekliyoruz

Elif KARACA

● Önde gelen merkez bankalarının kısa/orta vadede atabileceği adımlar hakkında tahminleriniz ne yönde? Bu politikaların piyasalara yansımalarını ne şekilde göreceğiz?

Gelişmiş ülkelerde özellikle de ABD’de yükselen enfl asyon beklentileri ve aşırı gevşek para politikasının sona ermesine dair piyasa spekülasyonlarının yoğunlaşması, 2013’te yaşanan taper tantrum dönemine benzer bir olaya sebep olabilir. Para birimlerinin önemli ölçüde zayıfl amasını ve enfl asyonist baskıların artmasını önlemek için gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları faiz oranlarını artırmak zorunda kalabilirler.

Türkiye’de 2018’den bu yana süregelen makro-finansal baskılar politika tamponlarını tüketti ve ekonomiyi kırılgan hale getirdi. Dış finansman gereksinimleri halen önemli ölçülerde olduğu halde, uluslararası rezervler artık daha düşük ve finans sektörünün sağlıklı kalmasına daha fazla bağımlı. Örneğin Merkez Bankası’ndaki Gayrisafi Uluslararası Rezervler (GUR) Merkez Bankası’nın ticari bankacılık sektörüne olan döviz yükümlülüklerini karşılamamakta. Türkiye’nin daha az kaynağa sahip olması, herhangi ciddi bir dış dalgalanmayı da daha zor atlatmasına sebep olur. Bu tür olaylar şirketlere, hane halklarına ve finansal sektöre zarar vereceği için kaçınılmaz olarak büyüme beklentilerini de düşürüyor. Bu riskler göz önüne alındığında, Merkez Bankası’nın GUR seviyesini önemli ölçüde yükseltmesi ve (kısa vadeli akışlar düşüldükten sonraki) net rezerv seviyesini tekrar pozitif bölgeye getirmesini tavsiye ediyoruz.

● Bu ortamda başta büyüme olmak üzere ekonomik göstergeler için öngörüleriniz hangi doğrultuda?

Böylesine zorlu bir yılın ardından, Türkiye’nin 2021 yılında % 5’lik güçlü bir büyüme performansı kaydetmesini bekliyoruz. Bununla birlikte, görünüm halen belirsizliklerle dolu. Bu büyümenin gerçekleşmesi için ihtiyatlı ve sıkı para politikası, destekleyici mali ve finansal sektör politikaları ve COVID-19 salgınının kontrol altına alınmasını gerekiyor. Türkiye, aşı uygulamalarında iyi bir ilerleme kaydetti, ancak önümüzdeki yol uzun ve yeni COVID salgınları 2021 yılındaki toparlanmayı baltalayabilir. Politika çerçevesi şu anda istikrar sağlamaya yönelik olarak tasarlanmış olsa da, merkez bankası başkanının değiştirilmesi, politikaların yönüyle ilgili belirsizliğe yol açtı. Temel varsayım, enfl asyonu dizginlemek ve yatırımcı güvenini yükseltmek için para politikasının 2021 yılı boyunca uygun şekilde duyarlı kalacağı yönünde. 2021’de tam bir toparlanmayı sağlamaya yönelik destekleyici maliye politikası için halen alan mevcut. Ancak, artan şarta bağlı yükümlülükler ve yüksek dış piyasa riski, bu mali genişlemenin ılımlı ve zaman bakımından sınırlı olması gerektiğini gösteriyor.

● Risklerin azaltılması bakımından hangi önlemlerin alınması gerekir?

İflas ve borç çözümleme çerçevelerinin güçlendirilmesi, şirket ve finansal sektör risklerini azaltmada önemli olacaktır. Türkiye karbondan arınmaya yönelik dönüşümü erkenden teşvik etmeye yönelik politikalar uygulayarak da potansiyel büyümeyi artırabilir. Bu süreci desteklemek için de çeşitlendirilmiş finansal piyasalar ile birlikte uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman kaynaklarının geliştirilmesi de önemli olacaktır. Türkiye’deki yabancı şirketler için ticaret engellerinin azaltılması ve pazar erişiminin artırılması da orta vadede büyümenin desteklenmesine yardımcı olacaktır. Pandemi şokunun işgücü piyasalarında uzun süreli etkisi olması muhtemel. Özellikle kadınların ve gençlerimizin topluma katkıda bulunmaya devam edebilmeleri için aktif ve hedefl i sosyal ve işgücü piyasası politikaları giderek daha önemli hale gelecek.

● Önümüzdeki dönemde izlenecek politikalar, açılan son reform paketi yeterli desteği sağlar mı?

Makroekonomik istikrarı yeniden tesis etmek için Merkez Bankası’nın enfl asyonu dizginleme konusunda sağlam bir şekilde kararlılık göstermesi gerekiyor. TCMB’nin en önemli görevi enfl asyon hedeflemesi ve fiyat istikrarı. Para politikasının erken bir şekilde yumuşatılması merkez bankasının mevcut politika duruşuna aykırı olup enflasyon beklentileri yükseltir, dış baskılara ve mali ve kurumsal bilançoların zayıfl amasına yol açar. Mart 2021’de açıklanan Ekonomik Reform Paketi toparlanmayı ve istikrarı desteklemek için yararlı bir paket, ancak istenen sonuçları elde etmek için sağlam bir makroekonomik politika çerçevesine gerek var. Bu reform programı kapsamında merkez bankası bağımsızlığının pekiştirilmesi de reform paketini destekleyecektir. Riskleri azaltmada ve büyümenin yolunu açmada en önemli faktörlerden biri de bankacılık sektörü. Geçen yılki hızlı kredi artışı, finansal sektördeki sıkıntılı varlık sorunlarını artırdı. COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana hala yürürlükte olan rahatlatıcı önlemler, bankacılık sektörünün sıkıntılı varlıklarının gerçek durumunu şu anda gözlemlenemez hale getiriyor. Ancak tahsili gecikmiş kredileri ve sermaye yeterlilik oranlarını öngörmeye çalıştığımızda bankaların önemli miktarda sıkıntılı varlık birikimine sahip olduğunu tahmin ediyoruz. İleride rahatlatıcı önlemler geri çekilmeye başlanınca, ifl as ve borç çözümleme çerçevelerinin güçlendirilmesi, sıkıntılı varlıkların düzenli ve verimli bir şekilde çözümlenmesini destekleyecektir.

Merkez bankaları bir süre daha sahada kalabilir

ABD’de ve Avrupa’da açıklanan veriler güçlü toparlanmaya işaret etse de küresel merkez bankalarının gevşek para politikalarından çıkışını konuşmak için henüz erken olabilir. Destekleyici politikaların yerini ne zaman sıkılaştırmaya bırakacağını stratejistler Cüneyt Paksoy ve Şant Manukyan’a sorduk.

Merkez bankalarının uzun bir süre daha genişlemeci tarafta kalması kaçınılmaz

● Stratejist Cüneyt Paksoy: Piyasalarda hem borsa hem emtia tarafında baz senaryo olarak ‘’umut senaryosu’’ fi yatlamalarının ılımlı pozitif olarak etkili olduğu bir ortamda olduğumuzu gözlemliyoruz. Majör merkez bankalarının parasal desteklerinin yanında teşvik paketlerinin ek momentumunu da kullanan piyasalar bir yandan da haziran ve sonrasında kademeli normalleşmenin aşılama çalışmalarının desteğiyle hızlanacağını umut senaryosu içinde fi yatlamaya devam ediyorlar. Tedarik noktasında yaşanan sıkıntılarla aşıya ulaşım sorunları, bunun getireceği bölgesel farklılıklar pandemi sürecine dair belirsizliklerin sürmesine sebep oluyor. İyimser beklentilerle fi yatlanan baz senaryonun sekteye uğraması durumunda çok uzun bir süre daha Fed, ECB ve büyük ölçekli diğer merkez bankalarının genişlemeci tarafta kalması kaçınılmaz görünüyor. Erken geri çekilme adımlarının çok daha derin sorunları ortaya çıkaracağını düşünmekteyiz. Powell’ın daha uzun bir süre masada kalacaklarına dair söylemleri ABD 10 yıllıklar ve dolar endeksi tarafında şimdilik çok fazla etkili olmasa da yine de beklenti tarafında etkili olmaya devam ediyor. Lagarde daha cesur davranarak masadan erken çekilme lüksümüz yok, sorunlar belirsizliğini koruyor gibi ifadeler kullanıyor. Çeşitli dinamiklerle çok uzun bir süre daha merkez bankalarının sahada kalacağını, bu sürecin dolaylı olarak gelişen piyasaları desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz.

Büyük merkez bankalarının politikaları yakın bir gelecekte muhtemelen ayrışacak

● Stratejist Şant Manukyan: Şu anda aynı, yani gevşek para politikası sepetine dahil görünse de büyük merkez bankalarının politikaları yakın bir gelecekte muhtemelen ayrışacak. PBOC zaten çok agresif olmasa da likiditeyi sıkılaştıracak adımlar atıyor, ancak asıl dikkat çekici gelişme Fed tarafından gelecektir. Aşılama oranı ve mali paketler dikkate alındığında ABD salgının etkilerini daha hızlı üzerinden atıyor. Yükselen hammadde ve konut fi yatları, rekor kıran endeksler, gerileyen işsizlik ve neredeyse 2019 büyüklüğüne erişen GSYH nedeniyle Haziran veya Temmuz FOMC toplantılarında veya bir ihtimal Ağustos Jackson Hole toplantısında Başkan Powell “tapering” olarak bilinen varlık alımlarını azaltma politikasına geçişin Aralık’21 veya Ocak’22 de başladığını açıklayacak. Diğer merkez bankaları, özellikle BOJ ve ECB bu adımı atmaktan henüz uzak. Fed’in bu adımı şayet diğer ekonomiler başarılı bir aşılama ve dolayısı ile açılma kampanyası içinde ise negatif bir etki yaratmaz. Fed sıkılaştırmanın ilk adımlarını atarken AB ve bizim de içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkeler hala aşı belirsizliği yaşıyor olursa negatif etkileri görmemiz söz konusu olur. Yükselecek olan 10 yıllık ABD getirileri borçlanma oranlarının artışı anlamına geleceği gibi hızlı ısınan ve daha yüksek getiri vaadeden bir ABD ekonomisi doların da kuvvetlenmesi anlamına gelecektir.