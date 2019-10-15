Türkiye’den 55 şirket Çin’de fırsat kovalayacak
Bir ülkenin organize ettiği en büyük ithalat fuarı olarak tanımlanan Çin İthalat Fuarı’nın ikincisi 5-10 Kasım tarihlerinde Şhangay’da gerçekleşecek. İKMİB Başkanı Adil Pelister, “55 şirket ile katılacağız. Fuar şirketlerimize büyük fırsat sunuyor” dedi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.