Türkiye’den 6 kat daha hızlı büyüdüler
TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliği ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi. Listede 25 farklı ilden ve 34 ayrı sektörden şirketler yer aldı. İlk 100’deki şirketlerin, 2021-2023 döneminde satış gelirlerindeki ortalama büyüme oranı yüzde bin 644 oldu.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi cirosunu iki yılda yüzde 19 bin 153 oranında artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri oldu. Kahramanmaraş firması Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret yüzde 18 bin 93 büyüme oranıyla ikinci, İstanbul merkezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu ise yüzde 5 bin 126 büyüme oranıyla üçüncü oldu. En hızlı büyüyen 10 şirketin 8’inin Ankara merkezli olması dikkat çekti. İlk 100’deki şirketler, Türkiye’den 6 kat daha hızlı büyüdü. Listedeki şirketlerin yüzde 67’si ihracat yapıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde, şirketlerin 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve iş dünyasının katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıklandı.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin yer aldığı listede 25 farklı ilden ve 34 ayrı sektörden şirketler yer aldı. İlk 100’deki şirketlerin, 2021-2023 döneminde satış gelirlerindeki iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde bin 644 oldu. Nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 6 katı düzeyine ulaştı. En hızlı büyüyen şirketlerin 24’ü Ankara’dan, 22’si İstanbul’dan çıktı. Bunları 6’şar şirket ile Balıkesir ve İzmir takip etti.
Hisarcıklıoğlu: Türkiye fırsatlar ülkesi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada, bu başarı hikâyelerinin gençlere örnek olmasını istediklerini belirterek, “Türkiye 100 programını, ülkemizin en hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ölçekte dikkat çekmek ve uluslararası iş birliklerini artırmak amacıyla yürütüyoruz” dedi.
En hızlı büyüyen 100 şirketin iş modelleriyle de dikkat çektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye 100 şirketleri, sadece büyüme hızlarıyla değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin dinamizmini ve çeşitliliğini yansıtan iş modelleriyle de ön plandadır. 2021-2023 yılları arasında satış gelirleri ortalama yüzde 1644 büyüyen bu şirketler, aynı dönemde çalışan sayılarını yüzde 88,4 oranında artırmışlardır. Bu şirketler, toplam 83,5 milyar TL ciro ve 12 bin 696 kişilik istihdam kapasitesi ile ekonomimizin gerçek dinamosu konumundadır. Anadolu’nun ekonomik potansiyelinin artışını da Türkiye 100 listesindeki şirketlerin coğrafi dağılımında görmekteyiz. Listeye giren şirketlerin yüzde 53’ü Anadolu’dan gelirken, Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki birçok kentimizden gelen firmalar, bölgesel kalkınmanın lokomotifi olmayı sürdürüyor. Ayrıca, 34 farklı sektörden gelen şirketler, Türkiye’nin fırsatlar ülkesi olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Listeye giren şirketlerin ihracat eğilimleri de dikkat çekicidir. Şirketlerin yüzde 67’si ihracat yaparken, 67 farklı ülkeye ürün ve hizmet sunarak global rekabette söz sahibi olmaktadır. Bu vesileyle, listedeki tüm şirketlerin kurucularını, yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”
En hızlı büyüyen 100 şirketin 2021-2023 döneminde nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 6 katı oldu. Şirketlerin 2021-2023 döneminde ortalama büyüme oranı yüzde 1.644 olarak gerçekleşti.
En hızlı 100’ün 67’si ihracat yapıyor
Türkiye 100 listesinde 34 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk, bilgisayar programlama ve danışmanlık alanında görüldü. Bunu sırasıyla; toptan ticaret ile makine ve ekipman imalatı izledi. En hızlı büyüyen 100 şirketten 67’si, 67 farklı ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya öne çıkıyor.
Genç yöneticiler, genç şirketler
Türkiye 100 listesinde genç yöneticileri olan genç şirketler var. Şirketlerin yaş ortalaması 11,9 yıl. Şirketlerin kuruluş yılı 1986 ile 2018 arasında değişiyor. CEO’ların (Genel Müdürlerin) yaş ortalaması ise 45. CEO’su 35 yaşın altında olan 11 şirket var. 100 şirket arasında 7 şirket kadınlar tarafından yönetiliyor.
Nitelikli insan kaynağı
Türkiye 100 listesindeki şirketlerde nihai karar merci konumundaki kişilerin eğitim seviyeleri yüksek. 75 şirketin en yetkili kişileri üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip. Şirketlerin nitelikli insan kaynağına da sahip oldukları görülüyor. Toplam çalışanları içinde üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip olanların oranı yüzde 50’den fazla olan şirket sayısı 43. Dijital platformlar (e-ticaret) üzerinden satış yapan şirket sayısı ise 32.
Türkiye'yi nitelikli yatırımların güvenli merkezi haline getireceğiz
"TOBB Türkiye 100-Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kolaylaşan iş süreçleriyle, rekabetçi yatırım fırsatlarıyla ve yeşil-dijital dönüşüm odaklı yatırımlarla Türkiye’yi nitelikli yatırımların güvenli merkezi haline getireceğiz” dedi.
Türkiye’nin 2028 yılı hedefinin net olduğunu ve onun da ‘enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneye indirmek olduğunu kaydeden Yılmaz, “Yeni dönemde büyüme stratejimizi yüksek katma değer, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı bir anlayış üzerine inşa edeceğiz. Verimliliği artıracak yapısal reformları hızlandıracak, üretim kapasitemizi enflasyonist baskı oluşturmadan genişleteceğiz. Sanayimizi yüksek teknolojiye dayalı ve yenilikçi bir yapıya dönüştüreceğiz. AR-GE ve inovasyon ekosistemini derinleştirerek; yapay zekâ, yarı iletkenler, savunma sanayii, biyoteknoloji ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda özel sektör yatırımlarını güçlü şekilde destekleyeceğiz. Yeşil ve dijital dönüşümü kalkınma sürecimizin merkezine alacağız. Düşük karbonlu üretim, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem verimliliğimizi artıracak hem de cari dengemize kalıcı katkılar sağlayacağız. Organize sanayi bölgelerinden lojistik merkezlere, ulaştırma hatlarından enerji altyapısına kadar tüm üretim ve ticaret ekosistemini güçlendirecek, maliyetleri azaltarak rekabetçiliğimizi artıracağız. Beşeri sermayemizi daha da güçlendirecek, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini yükseltecek, gençlerimizi kritik teknoloji alanlarına yönlendireceğiz. Özetle, daha şeffaf ve öngörülebilir bir düzenleyici çerçeveyle, kolaylaşan iş süreçleriyle, rekabetçi yatırım fırsatlarıyla ve yeşil-dijital dönüşüm odaklı yatırımlarla Türkiye’yi nitelikli yatırımların güvenli merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.
Yılmaz, TOBB Türkiye 100 listesinde yalnızca büyükşehirlerin değil, Anadolu’nun yükselen şehirlerinden de çok sayıda şirketin yer almasının ayrı bir gurur vesilesi olduğuna değinerek, “Bu tablo, girişimcilik ruhunun ve üretim kabiliyetinin yalnızca Ankara, İstanbul ve İzmir’le sınırlı olmadığını; Anadolu’nun dört bir yanında da güçlü bir şekilde filizlendiğini göstermektedir. İlk 100 arasına giren şirketlerin çoğunlukla dijital alanda hizmet verdiği, devlet desteklerinden yararlandığı ve yarısından fazlasının ihracat yaptığını görmek anlamlıdır” ifadelerini kullandı.