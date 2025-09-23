Türkiye’den 6 kat daha hızlı büyüdüler

Ferit PARLAK

ferit.parlak@dunya.com

Türkiye’nin en hızlı büyü­yen şirketi cirosunu iki yıl­da yüzde 19 bin 153 oranın­da artıran Ankara merkezli Deep­tech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri oldu. Kahramanma­raş firması Batı Kipaş Kağıt Sana­yi ve Ticaret yüzde 18 bin 93 büyü­me oranıyla ikinci, İstanbul mer­kezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu ise yüzde 5 bin 126 bü­yüme oranıyla üçüncü oldu. En hız­lı büyüyen 10 şirketin 8’inin Anka­ra merkezli olması dikkat çekti. İlk 100’deki şirketler, Türkiye’den 6 kat daha hızlı büyüdü. Listedeki şirket­lerin yüzde 67’si ihracat yapıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir­liği (TOBB) öncülüğünde, Türki­ye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde, şirketlerin 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alı­narak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması so­nuçlandı. Cumhurbaşkanı Yardım­cısı Cevdet Yılmaz ve iş dünyası­nın katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıklandı.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin yer aldığı listede 25 fark­lı ilden ve 34 ayrı sektörden şirket­ler yer aldı. İlk 100’deki şirketlerin, 2021-2023 döneminde satış gelir­lerindeki iki yılda ortalama büyü­me oranı yüzde bin 644 oldu. No­minal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirin­deki artışın 6 katı düzeyine ulaştı. En hızlı büyüyen şirketlerin 24’ü Ankara’dan, 22’si İstanbul’dan çık­tı. Bunları 6’şar şirket ile Balıkesir ve İzmir takip etti.

Hisarcıklıoğlu: Türkiye fırsatlar ülkesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcık­lıoğlu törende yaptığı konuşma­da, bu başarı hikâyelerinin gençle­re örnek olmasını istediklerini be­lirterek, “Türkiye 100 programını, ülkemizin en hızlı büyüyen şirket­lerinin başarılarına küresel ölçek­te dikkat çekmek ve uluslararası iş birliklerini artırmak amacıyla yü­rütüyoruz” dedi.

En hızlı büyüyen 100 şirketin iş modelleriyle de dikkat çektiği­ni vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöy­le konuştu: “Türkiye 100 şirketleri, sadece büyüme hızlarıyla değil, ay­nı zamanda Türkiye ekonomisinin dinamizmini ve çeşitliliğini yansı­tan iş modelleriyle de ön plandadır. 2021-2023 yılları arasında satış ge­lirleri ortalama yüzde 1644 büyü­yen bu şirketler, aynı dönemde ça­lışan sayılarını yüzde 88,4 oranında artırmışlardır. Bu şirketler, toplam 83,5 milyar TL ciro ve 12 bin 696 kişilik istihdam kapasitesi ile eko­nomimizin gerçek dinamosu konu­mundadır. Anadolu’nun ekonomik potansiyelinin artışını da Türkiye 100 listesindeki şirketlerin coğrafi dağılımında görmekteyiz. Listeye giren şirketlerin yüzde 53’ü Ana­dolu’dan gelirken, Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki birçok kentimiz­den gelen firmalar, bölgesel kalkın­manın lokomotifi olmayı sürdürü­yor. Ayrıca, 34 farklı sektörden ge­len şirketler, Türkiye’nin fırsatlar ülkesi olduğunu bir kez daha göz­ler önüne sermektedir. Listeye gi­ren şirketlerin ihracat eğilimleri de dikkat çekicidir. Şirketlerin yüzde 67’si ihracat yaparken, 67 farklı ül­keye ürün ve hizmet sunarak global rekabette söz sahibi olmaktadır. Bu vesileyle, listedeki tüm şirketlerin kurucularını, yöneticilerini ve ça­lışanlarını tebrik ediyor, başarıları­nın devamını diliyorum.”

6 kat daha hızlı büyüdüler

En hızlı büyüyen 100 şirketin 2021-2023 döneminde nominal ge­lirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 6 katı oldu. Şirketlerin 2021-2023 döneminde ortalama büyüme ora­nı yüzde 1.644 olarak gerçekleşti.

En hızlı 100’ün 67’si ihracat yapıyor

Türkiye 100 listesinde 34 fark­lı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk, bilgisayar prog­ramlama ve danışmanlık alanında görüldü. Bunu sırasıyla; toptan ti­caret ile makine ve ekipman ima­latı izledi. En hızlı büyüyen 100 şir­ketten 67’si, 67 farklı ülkeye ihra­cat yapıyor. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya öne çıkıyor.

Genç yöneticiler, genç şirketler

Türkiye 100 listesinde genç yöne­ticileri olan genç şirketler var. Şir­ketlerin yaş ortalaması 11,9 yıl. Şir­ketlerin kuruluş yılı 1986 ile 2018 arasında değişiyor. CEO’ların (Ge­nel Müdürlerin) yaş ortalaması ise 45. CEO’su 35 yaşın altında olan 11 şirket var. 100 şirket arasında 7 şir­ket kadınlar tarafından yönetiliyor.

Nitelikli insan kaynağı

Türkiye 100 listesindeki şirket­lerde nihai karar merci konumun­daki kişilerin eğitim seviyeleri yük­sek. 75 şirketin en yetkili kişileri üniversite ve üzeri eğitim seviyesi­ne sahip. Şirketlerin nitelikli insan kaynağına da sahip oldukları gö­rülüyor. Toplam çalışanları içinde üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip olanların oranı yüzde 50’den fazla olan şirket sayısı 43. Dijital platformlar (e-ticaret) üzerinden satış yapan şirket sayısı ise 32.

Türkiye'yi nitelikli yatırımların güvenli merkezi haline getireceğiz

"TOBB Türkiye 100-Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kolaylaşan iş süreçleriyle, rekabetçi yatırım fırsatlarıyla ve yeşil-dijital dönüşüm odaklı yatırımlarla Türkiye’yi nitelikli yatırımların güvenli merkezi haline getireceğiz” dedi.

Türkiye’nin 2028 yılı hedefinin net olduğunu ve onun da ‘enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneye indirmek olduğunu kaydeden Yılmaz, “Yeni dönemde büyüme stratejimizi yüksek katma değer, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı bir anlayış üzerine inşa edeceğiz. Verimliliği artıracak yapısal reformları hızlandıracak, üretim kapasitemizi enflasyonist baskı oluşturmadan genişleteceğiz. Sanayimizi yüksek teknolojiye dayalı ve yenilikçi bir yapıya dönüştüreceğiz. AR-GE ve inovasyon ekosistemini derinleştirerek; yapay zekâ, yarı iletkenler, savunma sanayii, biyoteknoloji ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda özel sektör yatırımlarını güçlü şekilde destekleyeceğiz. Yeşil ve dijital dönüşümü kalkınma sürecimizin merkezine alacağız. Düşük karbonlu üretim, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem verimliliğimizi artıracak hem de cari dengemize kalıcı katkılar sağlayacağız. Organize sanayi bölgelerinden lojistik merkezlere, ulaştırma hatlarından enerji altyapısına kadar tüm üretim ve ticaret ekosistemini güçlendirecek, maliyetleri azaltarak rekabetçiliğimizi artıracağız. Beşeri sermayemizi daha da güçlendirecek, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini yükseltecek, gençlerimizi kritik teknoloji alanlarına yönlendireceğiz. Özetle, daha şeffaf ve öngörülebilir bir düzenleyici çerçeveyle, kolaylaşan iş süreçleriyle, rekabetçi yatırım fırsatlarıyla ve yeşil-dijital dönüşüm odaklı yatırımlarla Türkiye’yi nitelikli yatırımların güvenli merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.

Yılmaz, TOBB Türkiye 100 listesinde yalnızca büyükşehirlerin değil, Anadolu’nun yükselen şehirlerinden de çok sayıda şirketin yer almasının ayrı bir gurur vesilesi olduğuna değinerek, “Bu tablo, girişimcilik ruhunun ve üretim kabiliyetinin yalnızca Ankara, İstanbul ve İzmir’le sınırlı olmadığını; Anadolu’nun dört bir yanında da güçlü bir şekilde filizlendiğini göstermektedir. İlk 100 arasına giren şirketlerin çoğunlukla dijital alanda hizmet verdiği, devlet desteklerinden yararlandığı ve yarısından fazlasının ihracat yaptığını görmek anlamlıdır” ifadelerini kullandı.