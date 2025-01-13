Türkiye'den 80 ülkeye 141 milyon dolarlık çiçek ihracatı

Türkiye, florasında 3 bin 500'ün üzerinde endemik bitki türü barındırıyor. Özellikle kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gibi gruplarda önemli miktarda ihracat yapıyor.

80 farklı ülkeye satış

Sera ve yaylalarda yıl boyu üretim gerçekleştiren sektör temsilcileri, çoğunlukla Hollanda'ya olmak üzere 80 farklı ülkeye satış yapıyor. Başta Hollanda ve İngiltere olmak üzere Almanya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna gibi ülkelere en çok karanfil ihraç ediliyor. Dış mekan peyzaj ürünleri arasında ise ağaç türleri ve meyve fidanları öne çıkıyor.

60 bin dekar alanda süs bitkisi üretimi

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, verdiği demeçte, Türkiye'de yaklaşık 60 bin dekar alanda süs bitkisi üretimi yapıldığını söyledi.

Yılmaz, üretimin 12 bin dekarının kesme çiçeklere, 3-4 bin dekarının salon bitkilerine ve geri kalan kısmının ise dış mekan ürünlerine ayrıldığını belirtti. "İhracatımızın en önemli kalemi karanfil. 7 bin dekar alanda ihracata yönelik üretim yapıyoruz. Antalya, Türkiye'deki en büyük ihracatçı şehir. Gönderdiğimiz ürünlerin neredeyse yüzde 50'si Antalya'dan çıkıyor. Sprey karanfilde ise dünyada en fazla üretim yapan ülkeyiz" diye konuştu.

Sektörde 60 binden fazla kişinin doğrudan çalıştığını ifade eden Yılmaz, tedarik ürünlerle bu sayının 300 bine kadar çıktığını kaydetti.

İhracat geçen yıla göre arttı

Yılmaz, küresel ekonomik durgunluğa rağmen sektörün başarılı bir yıl geçirdiğini belirterek, yurt dışı satışlarının önceki yıla göre yüzde 2 arttığını söyledi. Sektör, geçen yıl 141 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu durumu olumlu olarak değerlendiren Yılmaz, “Hollanda, her zaman birinci sırada yer aldığımız en büyük pazarımız. Ardından İngiltere geliyor. Almanya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna gibi ülkelerle de önemli bir ticaret hacmimiz var. Türk Cumhuriyetleri ve Körfez ülkelerine özellikle dış mekan ürünleri ihraç ediyoruz. Oralarda pazarımız hızla büyüyor” dedi.

Yılmaz, ihracatı artırma hedefiyle ticari heyet ziyaretlerine ağırlık verdiklerini de ekledi.