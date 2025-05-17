Türkiye’den ABD tahvillerinde 4,6 milyar dolarlık satış

Türkiye, Mart 2024’te ABD Hazine tahvillerinde ciddi bir satış gerçekleştirdi. ForInvest Haber’in ABD Hazine Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, Mart ayında 4 milyar 553 milyon dolarlık ABD tahvili sattı.

2024 yılı genelinde toplam 10,7 milyar dolarlık, 2025'in ilk iki ayında ise 7,62 milyar dolarlık alım yapan Türkiye’nin elindeki tahvil stoku Şubat ayı sonunda 20 milyar 471 milyon dolar seviyesindeydi. Ancak Mart ayındaki güçlü satışla bu rakam 15 milyar 918 milyon dolara düştü.

Satışların çoğu kısa vadeli tahvillerden

Yapılan satışların önemli bölümü 3 milyar 936 milyon dolarla kısa vadeli tahvillerden oluştu. Bu düşüşle birlikte Türkiye’nin elindeki kısa vadeli ABD tahvilleri 7,63 milyar dolardan 3,69 milyar dolara geriledi.

Öte yandan uzun vadeli tahvil pozisyonu ise 12 milyar 224 milyon dolar seviyesinde korunmuş oldu.