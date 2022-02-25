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Türkiye'den Afganistan'a 3 milyon dolar yardım

Türkiye, Afganistan Özel Emanet Fonu'na 3 milyon dolar katkı yapacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye, Afganistan'da ekonomik hayatı desteklemek, yaşam ve geçim krizlerinin önüne geçmeyi amaçlayan Afganistan Özel Emanet Fonu'na 3 milyon dolar katkı yapacak.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Çok-Ortaklı Emanet Fonu Ofisi arasında imzalanan Afganistan Özel Emanet Fonu için standart idari düzenlemenin onaylanmasına dair kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Anlaşmaya göre, Türkiye'nin fona yapacağı katkı, Afganistan'da "temel hizmetlerin sağlanması" ve topluma temelli geçim kaynakları ve yerel ekonomik faaliyetler" için kullanılacak.

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