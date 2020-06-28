Türkiye'den Almanya'ya 'yakın markaj'

28 Haziran 2020

ANKARA - DÜNYA

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahatlerin önünü açması için Ankara yeni bir süreç başlattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'ya gidecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ziyaretin amacı AB'nin kilidini de açacak olan Almanya'yı yakın markaja almak ve fikrini değiştirmek. Ersoy ve Çavuşoğlu, Türkiye’nin koronavirüs salgınına yönelik aldığı önlemleri ve konaklama tesislerinde uygulanan sağlıklı turizm programını anlatacak.

Almanya’nın uyarıyı kaldırması için yoğun çaba gösteren Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği’nin (Twin Cities World Tourism Association-TCWTA) Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Federal Meclis’ten bazı yetkililer ile yaptığı görüşme sonrası, Çavuşoğlu, Ersoy ve bir Sağlık Bakanı yardımcısının 2 Temmuz Perşembe günü Berlin’de olacağını, Alman tarafının da bu ziyareti teyit ettiğini açıkladı.

İki bakanın Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile görüşmeleri bekleniyor. Sağlık Bakan Yardımcısı’nın da Robert Koch Enstitüsü yetkilileriyle bir araya gelmesi öngörülüyor.