Türkiye’den Avrupa’nın en büyük iklimlendirme fuarına çıkarma

Avrupa'nın en büyük, dünyanın da ikinci büyük Isıtma, Soğutma, İklimlendirme ve Yenilenebilir Enerji Fuarı Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2022 Fuarı'nın 42'incisi İtalya'nın Milano kentinde başladı. Partner ülke olması nedeniyle Türkiye’den yoğun bir katılımın sağlandığı fuara, 80’den alıcılar ile firma temsilcileri katıldı.

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Mehmet H. Şanal, fuar alt yapısı organizasyonunda İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Şanal, Türkiye'den 138 ülkenin katıldığını ve İtalya'nın ardından ikinci sırada yer aldıklarını bildirdi.

İklimlendirme sektörü olarak uluslararası mecralarda toplu hareket etme kültürünü geliştirdiklerini belirten Şanal, “3-5 firmanın bir ülkeye giderek baş edebilmesi mümkün değil. Toplu halde çok sayıda firmanın Türk iklimlendirme sektörünün üretim kapasitesini gösterdiğiniz zaman ciddi bir sinerji oluşuyor. Bu sektörde Türkiye'nin de var olduğunu tüm dünyaya görsel olarak kanıtlama imkânına sahip oluyoruz ve sektörün gücünü gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Sektör dış ticaret fazlası verecek

İklimlendirme sektörü için Avrupa'nın en önemli pazar olduğuna işaret eden Şanal, Türkiye'nin sektör ihracatının yüzde 60'ının bu bölgeye yapıldığını belirtti. İtalya'ya ihracatın da son 4 yılda yüzde 50 oranında arttığını kaydeden Şanal, "Toplama bakıldığında geçen sene 6,2 milyar dolar ihracat yaptık. Bu seneki hedefimiz 7 milyar dolar olsa da, ilk 5 aylık rakamlar hedefi geçeceğimizi gösteriyor. Ayrıca sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı da giderek yükseliyor. Şu anda yüzde 96,6’dayız. Yıl sonunda hedefimiz yüzde 2-3 seviyesinde dış ticaret fazlası vermek. Türkiye’deki stratejik ürünlerin neler olduğunu belirleyerek yeni yatırımları buna göre yapmaya başladık. Önümüzdeki 3-4 yıllık periyodda da yüzde 20 oranında dış ticaret fazlası veren sektör konumuna gelme hedefimiz var.” dedi.

Türkiye’ye yeni yatırım ilgisi

Son dönemde lojistikte yaşanan zorluklar ve yüksek fiyatların yanında pandeminin de tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi konusunun önemini net bir şekilde ortaya koyduğunu dile getiren Şanal, bu anlamda Türkiye'nin avantajlı hale gelmeye başladığına dikkat çekti.

Türkiye'ye yeni yatırımların gelmeye başladığını ve bunun devam etmesini beklediklerini aktaran Şanal, devamında şunları kaydetti: “Avrupa bazı ürünleri yoğun şekilde Uzak Doğu’dan tedarik ediyordu. Şimdi yeni alternatiflere ihtiyaç var. Zaman problemi ve lojistik maliyetleri önemli olmaya başladı. Türkiye'deki gelişmeleri ve sektörün büyümesini yakından takip ediyorlar. Ciddi anlamda yeni uluslararası yatırımlar da gelecektir. Bu konuda araştırma içerisinde olan özellikle Avrupa'da bazı firmalar var. Uzak Doğu'dan da yatırım geldiğini ve çeşitli ortaklıklar yapıldığını görüyoruz. Artık bazı konularda tek bir yerden üretebilme şanslarının olmadığını ve alternatif ülkelere ihtiyaç duyduklarını gördüler. Maliyetler düşünüldüğü zaman Türkiye ciddi bir fırsat.”

Tüm dünyada etkisi devam eden çip krizinin ve hammadde sorununun iklimlendirme sektörünü de etkilediğini anlatan Şanal, sektörün stoklu çalışmaya başladığını, bunun yanında artan finansman maliyetlerinin de bir handikap yarattığını belirtti.