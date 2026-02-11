Türkiye’den bir küresel enerji hamlesi daha: BP ile petrol ve gaz arama anlaşması imzalanıyor

Blooomberg'ten Fırat Kozok'un haberine göre, BP ile Türkiye arasında doğal gaz ve petrol arama/üretim alanında yeni bir iş birliği anlaşması imzalanacak. Enerji alanındaki küresel ortaklıklarını genişletmeyi sürdüren Türkiye, İngiliz enerji deviyle yarın resmi imzaları atacak.

Enerji arama faaliyetlerinde son dönemde uluslararası şirketlerle temaslarını artıran Türkiye, geçtiğimiz günlerde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla ABD’li enerji şirketi Chevron ile dünya genelinde petrol ve doğal gaz arama anlaşması imzalamıştı. Haftalar önce ise Exxon Mobil ile benzer nitelikte bir iş birliği hayata geçirilmişti.

Sismik araştırma ve sondajda ortak çalışma

BP ile yapılacak yeni anlaşmanın, sismik araştırmalar ve sondaj operasyonlarında ortak çalışma modelini içermesi bekleniyor. Teknik detayların ve hangi sahaların kapsama alınacağının ise imza töreninin ardından netleşmesi öngörülüyor.