Türkiye'den çelik hamlesi

08 Ekim 2018

Türkiye, 27 Ekim'de yürürlüğe girecek çelik ithalat kotasını Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) bildirdi. Bildirime göre Türkiye kotayı aşan herhangi ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacak.

Bildirimde önlemlerin ABD ve Avrupa Birliği'nin yürürülüğe soktuğu tarifelere yanıt olduğu belirtildi. Açıklamada hükümetin ithalatta artışın iç piyasada ciddi zararlar oluşturacağına dair bulgular elde ettiği belirtildi.

Türkiye'nin DTÖ'ye yaptığı bildirime göre yassı ürünler için kota 3,1 milyon ton olarak belirlendi. Türkiye 2017'de 8,4 milyon ton yassı ürün ithal etmişti.

Uzun ürünler için kota ise 2017'de yapılan 1,3 milyon ton ithalata karşın 558.534 ton olarak belirlendi.

Türkiye, çelik boru, tüp ithalatı için kotayı 273.901 ton, demiryolu metaryalleri için 24.044 ton ve pazlanmaz çelik için 139.934 ton olarak ortaya koydu.

Yapılan bildirime göre, sıcak haddelenmiş çelik için kota uygulanmayacak.