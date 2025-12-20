Türkiye–Filistin ticaretinde yeni adım: Ekonomik destek hamlesi geldi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Filistin arasında 2005 yılından bu yana yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, STA çerçevesinde tercihli tarife kontenjanları ve menşe kurallarını düzenleyen Ortak Komite Kararlarının onaylanmasına ilişkin kararlar, 19 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu düzenlemelerle yıllardır İsrail'in bombardımanı altında olan Filistin'in ekonomisi öncelikli düşünüldü.

Hurma kotası artırıldı

Yeni kararlarla birlikte, STA kapsamındaki ticarette Filistin tarafına tanınan bazı ihracat kotaları iyileştirildi. Bu kapsamda, Filistin ekonomisi açısından önem taşıyan ürünlerde yeni tarife kontenjanları oluşturulurken, hurma kotası 5 bin tondan 7 bin tona yükseltildi. Böylece, 2,5 yıl önce 1.000 ton olan kotanın Filistin için önemli ölçüde artırıldığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yayımlanan kararlar doğrultusunda Anlaşmanın menşe protokolünün Revize Bölgesel Konvansiyon’a atıf yapacak şekilde güncellendiği belirtildi.

"Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Ticaret Bakanlığı, özellikle Filistin’den ithal edilen hurma için gümrük vergisinden muaf kotanın 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılmasının, genişletilen tarım ürünleri kotalarıyla birlikte Filistin’in ekonomik kalkınmasına destek verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Başta Türkiye'ye Filistin'den ithal edilen hurma kotasının, gümrük vergisinden muaf olarak 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılması olmak üzere, genişlettiğimiz tarım ürünleri kotalarının ve sağlanan yeni imkanların Filistin'in ekonomik kalkınmasına ve Filistin halkına katkılar sağlaması hedeflenmektedir. Türkiye her zaman ve her konuda olduğu üzere ekonomik alanda da daima Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" denildi.