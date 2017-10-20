Türkiye’den Güney Kore ve Çin'e yatırım daveti

20 Ekim 2017

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, 16-20 Ekim'deki Güney Kore ve Çin temasları sırasında yatırımcılarla buluştu. Buradaki şirketleri Türkiye'ye yatırıma davet eden Ermut yaptığı değerlendirmede, bu ülkelerin ekonomi gazetecileriyle de bir araya gelerek, Türkiye'deki yatırım ortamı hakkında bilgi aktardıklarını söyledi.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Güney Kore ve Çin'in aynı zamanda dünyada en çok yatırım yapan ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Ermut, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin uluslararası ilişkilerdeki vizyonlarına paralel olarak ikili ekonomik ilişkiler noktasında ortaklarımızı ve kaynaklarımızı artırıp çeşitlendirerek, ülkemizi küresel şoklara ve algı operasyonlarına karşı daha güçlü kılmak adına bu ülkelerde daha çok yatırım yapmamız lazım. Uzakdoğu Asya ekonomileri Türkiye için önemli bir uluslararası doğrudan yatırım kaynağı olmaya devam ediyor. Bu sebeple her yıl yaptığımız Uzakdoğu yatırım turlarımıza bu yıl da devam ettik. Uzakdoğu şirketlerinin Türkiye'ye duyduğu güveni yerinde görmekten çok memnum oldum."

"Çin, küreselleşmeye önem verecek"

Ermut, yaptıkları seminerler ve görüşmeler sırasında Türkiye'ye duyulan ilginin de oldukça yüksek olduğunu gördüklerini anlatarak, "Son 10 yıllık dönemde Çin'den Türkiye'ye 2 milyar dolar, Güney Kore'den ise 2007-2016 yıllarında 1,9 milyar dolar yatırım çektik. Temaslarımız sonrası rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye ekonomisi Güney Kore ve Çin yatırımcıları için önemli bir pazar olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'e önemli bir zamanda gittiklerini vurgulayan Ermut, ülkede bulundukları dönemde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 5 yılda bir yapılan Çin Komünist Partisi Ulusal Kongresi'nin gerçekleştirildiğini söyledi.

Ermut, burada Çin ekonomisiyle ilgili çok önemli mesajlar verildiğini belirterek, "Başkan Xi, özellikle Çin ekonomisiyle ilgili dışa açılımın artacağını ve yatırımları teşvik edeceklerini söyledi. Türkiye'nin de bir parçası olduğu 'Kuşak ve Yol Projesi' kapsamında küreselleşmeye öncelik verecekler. Toplantılarda da bu siyasi iradenin yansımalarını gördük, çok faydalı görüşmeler yaptık. Önümüzdeki günlerde bu iki ülkeden birçok sektörde önemli yatırımlar geldiğini göreceğiz." diye konuştu.