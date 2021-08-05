  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. Türkiye’den KKTC'ye aşı, Somali’ye 30 milyon dolar hibe
Takip Et

Türkiye’den KKTC'ye aşı, Somali’ye 30 milyon dolar hibe

Türkiye'nin Somali ve KKTC ile imzaladığı milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türkiye, KKTC'ye çeşitli miktarlarda ilaç ve aşı yardımı yapacak. Somali'ye ise 30 milyon dolar aşmayacak şekilde hibe sağlanacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye'nin Somali ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile imzaladığı milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Somali ile imzalanan anlaşmaya göre Türkiye, Somali’ye bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanılmak üzere aylık 2.5 milyon dolar olmak üzere, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak.

KKTC'ye de çeşitli miktarda aşı ve ilaçtan oluşan hibe yardımı yapacak. Hibe kapsamında kızamık, kabakulak, difteri, hepatit B, kuduz, su çiçeği, tetanoz, grip, BCG ve karma aşılar ile anti serumlar ve çeşitli ilaçlar yer alırken, koronavirüs tedavisinde kullanılan 100 bin kutu Favipiravir de bulunuyor.

Etiketler
EKONOMİDE SON 24 SAAT MEVZUAT