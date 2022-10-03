Türkiye'den Rusya’ya gaz ödemesi için erteleme talebi

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türk yetkililer Rusya'ya yapacağı doğalgaz ödemelerinin bir kısmını ertelemek istiyor.

Söz konusu kaynaklar, Türkiye’nin yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararları azaltmaya çalıştığı bir dönemde, Botaş’ın Rusya’ya olan ödemelerinin bir kısmını 2024'e ertelemek istediğini aktardı.

Görüşmeler, iki ülke arasında Botaş'ın yükümlülüklerinin yüzde 25'ini dolar yerine ruble olarak ödemesine izin veren bir anlaşmanın hemen ardından geldi.

İsminin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, görüşme sonrası bir anlaşma yapıldığına dair henüz bir bilgi edinilmediğini söyledi.

Botaş ve Gazprom konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.