Türkiye, Suriye ile enerji alanındaki ilişkilerini güçlendiren önemli bir adım attı. Aralık 2024’te Suriye’de Baas rejiminin sona ermesiyle başlayan normalleşme süreci kapsamında yürütülen altyapı çalışmaları meyvesini verdi. Kilis’te düzenlenen törenle Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı resmen açıldı.

Günlük 6 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip olan hat, Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Halep'e sevkiyatını mümkün kılması nedeniyle büyük bir önem taşıyor.

İlk gaz sevkiyatı başladı

21 Mayıs’ta tamamlanan boru hattı bağlantısıyla Türkiye’den Suriye’ye ilk doğalgaz ihracatı bugün itibarıyla başladı. Uzun süredir Suriye’deki altyapının tahrip olması nedeniyle kullanılmayan hatlar onarılarak yeniden devreye alındı.

Bakan Bayraktar: “5 milyon haneye elektrik üretilecek”

Açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Suriye’ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğalgaz ihraç edebileceğini belirtti. Bu miktarın, ülkede üretilecek elektriğe dönüşeceğini ifade eden Bayraktar, bu yolla yaklaşık 5 milyon hanenin enerji ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi.

Elektrik ihracatı da artıyor

Bayraktar ayrıca, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik elektrik ihracatının halihazırda 8 ayrı noktadan sürdüğünü belirtti. İlk etapta kapasitenin yüzde 25 oranında kullanıldığını açıklayan Bayraktar, bu oranın kısa vadede iki katından fazla artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Enerjiyle yeniden inşa sürecine destek

Türkiye’nin doğal gaz ve elektrik ihracatı yoluyla Suriye’nin yeniden inşa sürecine katkı sağlaması, savaşın yaralarını sarmaya çalışan bölgelerde enerji erişimi, hem günlük yaşamın normale dönmesi hem de üretimin canlanması açısından kritik önem taşıyor.