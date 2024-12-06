Türkiye'den tavuk ve yumurta ithalatına getirilen yasak genişliyor! Önce Irak şimdi Malezya...

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye'de görülen kuş gribi vakalarına yönelik yetkili makamlarca yapılan açıklamalarda, tüm yurdu etkisi altına alan bir kuş gribi virüsü salgınının olmadığından, karşılaşılan vaka örneklerinin sınırlı olmasından söz edilse de, Türkiye'nin tavuk ve yumurta ithalatına yeni yasaklar gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin ithalat yasağının en yeni örneği de Malezya oldu. Malezya Veterinerlik Hizmetleri Departmanı, İhracatçı Birliklere gönderdiği yazı ile, aldığı geçici ithalat yasağına dair detayları paylaştı. Malezya Veterinerlik Hizmetleri Departmanı yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den Malezya'ya yapılan kümes hayvanları ve kümes hayvanları ürünleri ithalatının geçici olarak askıya alındığını bildirildi. Söz konusu kararın, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı’nın 31 Ekim 2024 tarihli Türkiye'deki kuş gribi (H5N1) virüsü hastalığına dair duyurusu sonucu, hastalığın Malezya'daki diğer kümes hayvanlarına bulaşma riski nedeniyle geçici olarak alındığı belirtildi.

Irak da ithalatı askıya aldı

Irak Gümrük Otoritesi de dün Malzeya'ya benzer bir açıklama yapıp, kuş gribi virüsü nedeni ile Türkiye'den yapılan tavuk ve yumurta ithalatını askıya aldığını belirtilmişti. İthalatı durdurulan ürünler arasında, kümes hayvanları ve her türlü kanatlı canlı ve donmuş ürünler ve kümes hayvancılığının tüm yan ürünleri yer alıyor.

2024 Kasım ayında Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya ve Eskişehir'de tavuk çiftliklerinde kuş gribi tespit etmiş, çiftlerdeki hayvanlar itlaf edilip, çevre karantinaya alınmıştı.