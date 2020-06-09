Türkiye'den ürün talepleri artıyor

09 Haziran 2020

Mehmet KAYA/ANKARA

Ticaret Bakanlığı tarafından halihazırda 86 ülkeden derlenen verilerde, hemen hemen bütün ülkelerde tıbbi malzeme ve gıda ürünleri talebi ortak olarak yer alıyor. Bunun dışında Türkiye’nin üretiminin bulunduğu başka alanlarda da talepler dikkat çekiyor. ABD’de deniz taşıtlarına, porselen-cam eşyaya ve sabun vb. kişisel temizlik ürünlerine yönelik bir talep artışı bilgiler arasında yer alırken, Almanya’da dezenfektan, hazır giyim, mobilya talebi gözlendi. Yakın ülkelerden Irak’ta gıda, tıbbi malzeme, su, kişisel bakım ürünleri (tıraş malzemeleri, şampuan vb); Yunanistan’da tuvalet kağıtları, hijyenik havlu ve hijyenik kişisel ürünler, sabun vb. temizlik ürünleri; Bulgaristan’da plastik ambalaj, kağıt mendil, oyuncak vb.; Fas’ta şekerleme ürünleri, ev ve kişisel temizlik ürünleri talepleri öne çıkıyor.

Avrupa gıda, elektrikli cihaz ve mobilya istiyor

Almanya, Avustrya, Çekya, Bosna Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Karadağ, Macaristan, Makedonya, Norveç, Sırbistan, Romanya gibi Avrupa ülkelerinde; gıda ve sağlık malzemeleri yanında, elektrikli makine ve cihazlar, mobilya, ayakkabı, etil alkol, plastik inşaat ve ev malzemeleri, kağıt ambalaj, plastik mobilya, tuvalet kağıdı, sabun, şampuan vb. kişisel temizlik ürünleri, krem, tıraş köpüğü, elektrikli tıraş makineleri gibi kişisel bakım ürünleri- kozmetik ürünler, maya, un, hazır giyim ürünleri, spor malzemeleri, bazı inşaat malzemeleri, çimento ve beton kaplama ürünleri, paslanmaz çelik ürünleri, konserve ve reçeller, boya, küp şeklinde yol taşları, forklift vb. araçlar, lamba ve aydınlatma ürünleri, şeker, otomotiv ve havacılık yedek parçaları talep listesinde yer aldı.

Yakın ülkelerden işlenmiş gıda ve ev bakım ürünü talebi

Türkiye’ye yakın coğrafi konumdaki ülkeler olarak nitelenebilecek Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, Irak, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Rusya, Tunus, Umman, Ürdün gibi ülkelerde de yoğun talep görüldü. Bu ülke grubunda; şekerlemeler dahil işlenmiş gıda ve gıda ürünleri, jeneratörler, kadın ve çocuk giyimi, bilgi işlem makinaları, tütün ürünleri, süpürge vb. Ev bakım ürünleri, mobilya, soğutucular, tuvalet kağıtları, ambalajlı su, mobilya, hazır giyim, kozmetik, sabun vb. Kişisel bakım ürünleri, baklagil, forklift vb. Elleçleme-kaldırma araçları, değirmencilik ürünleri, su ısıtıcıları, su çekmeye yönelik pompalar, tarla işleme, hasat makineleri, hayavancılık makineleri, kişisel bakım malzemeleri, dezenfektanlar, ev temizlik kimyasalları talep bildirilen ürünler arasında yer aldı.

ABD-Kanada’da yoğun bakım ürünleri

Asya ve Amerika’daki uzak ülkelerden de çeşitli ürünlere yönelik talep görebilecek ürünler sıralandı. Ekvator, Brezilya, ABD, Kanada, Küba, Meksika, Paraguay, Peru, Şili gibi Kuzey, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin tamamında yoğun olarak dezenfektan, temizlik malzemesi ve bunların üretiminde kullanılan hammaddelerin talep edildiği gözlendi. Bu ülkelerde; alkollü dezenfektanlar, hastane yatakları, hayvan yemi, sabun, saç kesme makinaları, elektrikli mutfak aletleri, gübre, ventilatörler, ev tipi dondurucular, termometre, yoğun bakım yatakları, seramik ve metal mutfak malzemeleri, temassız ödeme sistemleri, propan, oksijen gibi gazlar, tekstil ürüleri, hazır giyim, tıbbi olarak kullanılan her türlü dezenfektan ve dezenfektan üretiminde kullanılan hammaddeler, gübre, böcek öldürücü kimyasallar, gaz tüpleri, bilgi işlem cihazları, su ısıtıcılar, inşaat malzemeleri, yoğun bakım monitörleri listeye alındı.

Büyük pazarlar gıda ve hijyenik ürün talep ediyor

Güney, Doğu ve Orta Asya ülkelerinde de yoğun olarak gıda ve dezenfektan- temizlik ürünleri ile kişisel bakım ürünlerinin; büyük pazarlar olan Hindistan, Çin, Japonya, Filipinler, Endonezya gibi ülkelerde ise gıda, ilaç, sabun vb. kişisel temizlik ürünleri, hijyenik ürünler, inşaat malzemeleri talep edildiği bildirildi. Afrika ülkelerinin çoğunluğunda gıda, kişisel bakım, her türlü hijyenik temizlik malzemeleri ve ilaç talebi olduğu Ticaret Bakanlığı sitesinde yer aldı.

Bütün ülkelerde tıbbi malzeme ve işlenmiş gıda ön planda



Ticaret Bakanlığı tarafından https://covid19.ticaret.gov.tr sitesinde de yayımlanan taleplerde bütün ülkelerde gıda, işlenmiş gıda ve çeşitli tıbbi malzemeler ortak talep olarak dikkat çekti. Diğer yandan Türkiye’nin imalat sanayiinde güçlü olduğu çok sayıda malın da talep edildiği görüldü. Halihazırda Türkiye’nin ihracat yaptığı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere MENA bölgesinden önemli miktarda taleplerin olduğu gözlendi.