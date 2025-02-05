Türkiye'den yurt dışına yapılan 2024 gayrimenkul yatırımında dev rakam!

Türkiye’deki hızlı fiyat artışları, öngörülemeyen yasal düzenlemeler ve vize zorlukları gibi pek çok nedenden ötürü bazı gayrimenkul yatırımcıları yönünü, oturma izni ve vatandaşlık gibi avantajlar sunan yabancı ülkelere çevirmiş durumda.

Yunanistan’ın Golden Visa programı, Portekiz’in serbest dolaşım imkanı ve İtalya’nın düşük yatırım maliyetleri, Çin, İngiltere ve AB ülkeleri ile Karayip Adaları ise sağladığı vizesiz seyahat imkanıyla son zamanlarda Türk yatırımcıların dikkatini çekiyor. Düşük bütçeyle oturma izni imkanı sunan Letonya ve Litvanya'nın yanı sıra, vergi avantajı, yüksek kira getirisi ve döviz bazlı değer artışı gibi faktörler ise son dönemde Dubai’yi ön plana çıkarıyor.

Gayrimenkul yatırımında güven faktörü

Geçen sene Türkiye’den yurt dışına yapılan gayrimenkul yatırımlarının resmi rakamlara göre 2,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, ekonomik ve yasal belirsizliklerin hakim olduğu iç piyasada alternatif arayışına giren gayrimenkul yatırımcılarının, uluslararası arenada sunulan cazip fırsatları değerlendirerek geleceğe güvenle bakabildiğini belirtiyor.

Yurt dışı tercihinin başlıca unsurları

En yüksek getiri sağlayan yatırım bölgelerinin ABD'de Miami, İngiltere ve son dönemde Dubai olduğunu belirten Çimen'in paylaştığı bilgiye göre, Türk yatırımcıların yurt dışı gayrimenkul piyasasına yönelmesinin arkasında balşıca dört unsur yer alıyor: Artan konut fiyatları; öngörülemeyen yasal düzenlemeler; kiracı-ev sahibi anlaşmazlıkları ve Schengen ve diğer vizelerin alınmasında yaşanan zorluklar.